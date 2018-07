‘El legado del diablo’, terror en cines locales

Protagonizada por Toni Colette (El sexto sentido), Gabriel Byrne (Sospechosos comunes) y Ann Dowd (Tiempo de volver), El legado del diablo (Hereditary) está basada en una serie de cortometrajes centrados en crueles rituales y traumas familiares que cuentan la historia de la familia Graham y la aterradora lucha que mantendrán contra fuerzas malévolas.

El filme, que se estrenó este viernes 13 en los cines ecuatorianos, es el primer largometraje del escritor y director Ari Aster y fue también una de las producciones que recibió las mejores críticas luego de su participación en el Festival de Cine de Sundance 2018.

La trama de esta producción de terror, que apuesta por recursos apegados a filmes clásicos de este género, expone la vida de Annie Graham, una artista que se especializa en el diseño de objetos en miniatura y su círculo familiar. Su esposo, Steve, un terapeuta con una personalidad distante, y sus hijos Peter, con los típicos problemas de socialización en la secundaria, y Charlie, la menor de la familia y que arrastra varios traumas en su timidez.

El legado del diablo se gestó a lo largo de varios años antes de que comenzara la producción en 2017, e incluso antes de escribir el guion.

Aster se dedicó a componer biografías detalladas e historias para sus personajes. Además, diseñó una lista de 75 páginas que describe su visión específica para la cinematografía mucho antes de asegurarse la financiación, explorar las locaciones o filmar las escenas de esta película. (E)

Más detalles

Sobre la película

Críticas

“Se podría decir que es la película de terror doméstica más eficaz desde The Conjuring y The Babadook (...). Lo que la hace tan satisfactoria es que (...) la dinámica familiar siempre se mantiene en el centro”, dice la crítica de la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter.