Ruggero Pasquarelli, el italiano que se abrió paso en Latinoamérica

Es uno de los galanes de teleseries juveniles más populares del momento. Disney Channel vio en Ruggero Pasquarelli, italiano de 24 años, el potencial necesario para convertirlo en protagonista de producciones como ‘In Tour’ y ‘Soy Luna’. Esta última, protagonizada por la mexicana Karol Sevilla, lo mantiene en gira por varios países y lo traerá nuevamente a Ecuador, con todo el elenco de la serie. El tour, que comenzó en Latinoamérica (Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, México) también tiene fechas en Europa. Antes de su visita en agosto próximo a Guayaquil y Quito, escenarios de los que recuerda la calurosa acogida del público ecuatoriano, el artista radicado en Argentina comparte con este Diario sobre sus inicios en esta carrera.

A los 18 años dejó Italia para ir a Argentina, ¿qué lo llevó a dejar su país, sus sueños, su carrera?

No fue un sueño irme de mi país, fue una consecuencia de todo lo que me estaba pasando de algunas elecciones de vida. Empecé en este mundo como a los 16 años y yo estaba tranquilo en Italia hasta que Disney (Channel) me propuso irme a Argentina, viajar lejos de mi familia, mis amigos, lejos de toda mi realidad en Italia. Entonces fue una elección, y ahora casi después de siete años estoy muy satisfecho de mi elección y consejos que me dio mi familia para decidirme, porque era muy chiquito, a esa edad, para poder saber qué hacer. Al principio iba a ser un año, pero después se aumentó el tiempo y todo va evolucionando.

A los 16 años participó en el programa ‘The X Factor’. ¿Siempre quiso ser artista?

Yo desde chiquito siempre como que hacía minishow para mi familia cuando nos juntábamos, como que hacía la parte del canto, la actuación, hacía siempre shows con mi prima que se llama Victoria, y tengo lindos recuerdos de esos momentos. También me gustaba jugar fútbol, después me comencé a lastimar, no veía bien porque necesitaba las gafas (lentes), entonces me fui del fútbol y me fui con lo que en realidad me gustaba: el canto y la actuación y me metí al programa The X Factor, del que era muy fan.

¿Qué le enseñó esta primera experiencia?

Fue muy loca, tenía 16 años y compartía la misma casa con personas más grandes que yo, pero eran artistas, que amaban lo mismo que yo, aunque fuera menor y aprendí a comunicar el arte con otras personas y que tenían muchas experiencias. Confrontarme con gente más grande fue el comienzo de mi aprendizaje.

Además de ‘Soy Luna’, actuó en ‘In Tour’, ¿cómo se dio la oportunidad de actuar en Disney Channel?

Yo salía de The X Factor y comencé a hacer algunos programas en Italia, pero una de las jefas me vio en el programa y después de una semana me hicieron un casting para una serie y me dijeron que sería en ‘In Tour’, y para mí era un sueño que se hacía realidad.

Entre sus ídolos figuran Leonardo DiCaprio, Michael Jackson y Maradona, ¿qué admira de ellos?

Mira, siempre dije Maradona porque era la única persona que conocía de Argentina y mi familia es napolitana y él es como un ídolo muy grande; después en lo actoral, Leonardo Di Caprio me parece un actorazo que transmite y crea mundos paralelos, y Michael Jackson es el número uno, escucho su música desde pequeño y es un referente como cantante y bailarín para mí.

Las actrices Angelina Jolie y Megan Fox también son referentes para Ud. ¿Le gustaría trabajar con ellas?

Me gustan las dos, son dos actrices muy grandes, son dos bellezas increíbles (pero esto no lo escribas si no se enoja mi novia, dice riendo). Me encantaría poder trabajar con ellas en una película, pero es algo que ni lo tengo en cuenta porque es imposible.

Ud. también es cantante, ¿cómo va el camino hacia el Festival de San Remo, al que anhela llegar un día?

Me pegaste duro (dice asombrado). El festival de San Remo es un sueño muy grande, es un sueño para toda mi familia, porque nos reuníamos para ver el programa, escuchar las canciones y dar nuestros pronósticos. Sería increíble llegar ahí y poder darle esa felicidad a mi familia. (E)