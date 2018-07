Rapero Drake logra doble récord con su álbum "Scorpion"

Los Ángeles -

El rapero canadiense Drake logró un destacado récord con su nuevo álbum "Scorpion", que se convirtió en el primero que logra mil millones de reproducciones por streaming en su primera semana, al tiempo que debutó en el número uno de la lista Billboard 200.

La compañía discográfica de Drake, Republic Records, dijo que el músico de 31 años, que ya lideró las ventas en 2016, es el primer artista que supera los mil millones de reproducciones en internet a nivel global en todas las plataformas en solo una semana en la calle.

El récord anterior de casi 700 millones de reproducciones estaba en poder de Post Malone con "Beerbongs & Bentleys."

Según datos hechos públicos el lunes por Nielsen Music, el doble álbum de 25 canciones "Scorpion" vendió unas 731.000 copias en Estados Unidos en la semana, convirtiendo a este disco en el mayor vendedor en lo que va de año.

La lista Billboard 200 hace un recuento de las ventas de álbumes, de canciones (10 canciones equivalen a un álbum) y actividad en streaming (1.500 reproducciones equivalen a un disco).

"Scorpion" supuso también para Drake situar siete temas entre los 10 mejores sencillos del Billboard Hot 100, informó Billboard el lunes, encabezado por "Nice for what". Esta cifra superó un récord de cinco canciones simultáneas de The Beatles en 1964, cuando el cuarteto británico estaba en la cúspide de su carrera.

Los servicios de streaming se convirtieron en 2017 en la principal fuente de ingresos únicos de la industria, superando las ventas de discos físicos y descargas digitales. Asimismo, el rap superó oficialmente al rock en ese mismo año como el género musical más importante en Estados Unidos. (E)