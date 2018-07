‘Luis Miguel, la serie’: una historia con tres protagonistas

Su camino al éxito comenzó a labrarse cuando era apenas un niño, en los años ochenta, y su ascenso a la fama, durante la década de los noventa, ha convertido al cantante Luis Miguel en una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial.

Cada domingo por la noche, a partir de las 21:00 en Ecuador, los seguidores de Luis Miguel, la serie se enganchan con esta producción en Netflix (en Estados Unidos la emite la cadena Telemundo), por las revelaciones de la vida de El Sol de México, como también se lo conoce, que han transformado, para muchos, la opinión sobre el artista nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano.

Izan Llunas, Luis De la Rosa y Diego Boneta fueron los tres actores elegidos para esta producción dirigida por Humberto Hinojosa y quienes han sensibilizado al espectador con la interpretación que hacen sobre las diferentes etapas en la vida de Luis Miguel, quien aprobó esta primera temporada de trece capítulos que se rodó en México y España.

Al igual que el protagonista que inspira este seriado, sus tres actores comenzaron desde pequeños su vinculación con el mundo artístico, pero sin la presión que vivió el divo por parte de su padre, Luis Rey, a quien da vida el actor español Óscar Jaenada (Cantinflas, Piratas del Caribe, Che: Guerrilla)

Pero ¿quiénes son realmente estos actores que han captado también la atención de la audiencia? Aquí detallamos sus vidas y carreras.

Diego Boneta

El mexicano es el más conocido de los tres responsables de encarnar a Luis Miguel. Con 27 años y una prometedora carrera en ascenso, actualmente está rodando en España la película Terminator 6, que protagonizará junto a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton para el 2019. Boneta apareció por primera vez en televisión en el 2002, como uno de los participantes del reality show Código F.A.M.A.

Su carrera actoral se dio inicio en la telenovela infantil Alegrijes y rebujos, que lo llevó a recorrer su país con el grupo musical que se formó en esta producción.

Le siguieron Misión S.O.S. y Rebelde, donde dio vida a Rocco Bezauri y compartió cámaras con los integrantes de la agrupación RBD (Anahí, Dulce María, Christopher von Uckermann, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez).

Su filmografía incluye títulos como Pretty Little Liars, Mean Girls 2, Scream Queens, Underemployed, Jane The Virgin, y también protagonizó Rock of Ages junto con Tom Cruise y Julianne Hough. Por su papel en esta película ganó un premio ALMA.

Boneta, quien además es cantante (interpreta las canciones de Luis Miguel en la serie) ha publicado tres álbumes: dos en español con temas también en inglés y uno en portugués. Para su papel en la serie, Boneta trabajó durante un año no solo en actuación, sino en las canciones que aparecen en la producción. “Aquí no fue yo interpretar a él sino convertirme en él, para no convertirme en una caricatura”, dijo en una entrevista en el programa Hoy Los Ángeles. Incluso, para el papel, le separaron los dientes para parecerse más a Luis Miguel.

Izan Llunas

La música es parte de la historia familiar de este novel artista de 13 años.

Apodado a raíz de su intervención en la producción como El Sol de Ibiza (es originario de España), Izan es hijo del cantante español Marcos Llunas y nieto de Dyango. A los 10 años ya sabía que quería dedicarse a la música. En abril del 2017 participó en La Voz Kids España y aunque antes de la serie no conocía mucho de la vida del cantante, con su padre cantaba los temas de Luis Miguel, del disco México en la piel, mientras viajaban en auto.

Su papel en esta serie es también su debut actoral, pero recalca que su pasión es la música. “Lo mío es cantar, pero si alguna vez me invitan a una peli igual voy. Mis planes son sacar un disco, propio”, dijo Llunas en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Llunas remarca similitudes que halló entre él y el intérprete de Cuando calienta el sol. “Tenemos mucho en común: los dos somos hermanos mayores, enamorados de la música, nuestros padres son artistas y a nuestras madres les gusta la moda. La diferencia es que Luis Rey era demasiado estricto y el mío no lo es”, dice.

Luis De la Rosa

La actuación no era una profesión que atrajera al mexicano de 16 años cuando era niño. Su carrera comenzó con apariciones en comerciales, siguieron obras teatrales e intervenciones en programas como La Rosa de Guadalupe, hasta lograr su primer protagónico en la película Mientras el lobo no está, rol por el que fue nominado actor revelación en los premios Diosas de Plata.

Estar en ese proyecto implicó para De la Rosa faltar a la escuela durante más de dos meses. Al acabar el rodaje, sus padres le pidieron que dejara de actuar por un tiempo, y fue hasta el año pasado que volvió al set con La casa de las flores, producción de Netflix que se estrena en agosto, hasta que llegó la oportunidad de ser el tercer Luis Miguel. (E)