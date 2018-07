Alien podría tener una serie de TV

Madrid -

Tras el estreno el año pasado de 'Alien: Covenant', la franquicia que comenzó en 1979 con 'Alien, el octavo pasajero' podría continuar, pero esta vez en la pequeña pantalla. Los rumores apuntan a que la saga tendrá su propia serie de televisión.

El pasado mes de abril Omega Underground confirmó que la cadena FX estaba considerando adquirir una serie ambientada en el "Universo Alien", tras ser rechazada por Netflix y Hulu. Otras fuentes apuntan a que 20th Century Fox también estaría interesada. No se había vuelto a hablar del proyecto hasta el pasado martes, a raíz de otro rumor que aseguraba que se anunciaría oficialmente la ficción a medida que se acercase el 40 aniversario de la franquicia.

No hay detalles sobre la trama, pues según los rumores la serie se encuentra en las primeras fase de su desarrollo, por lo que parece que habrá que esperar para una confirmación oficial.

Tras la escasa acogida de 'Alien vs. Predator' y su secuela, Ridley Scott intentó ampliar la visión de la franquicia con la precuela 'Prometheus', una película que no gustó a muchos fans. Scott intentó redimirse con 'Alien: Covenant', que tampoco convenció del todo a los seguidores. Por el momento, y aunque siempre dijo que tenía varias entregas más en mente, el director no ha revelado si planea continuar con la saga. (E)