Ángela Ponce quiere crear conciencia

Desde pequeña tenía claro que era mujer y ahora está cumpliendo uno de sus sueños: es ahora Miss España. Se trata de Ángela Ponce, una modelo de 26 años que se convirtió en la primera transexual que representará en el Miss Universo 2018 al país ibérico.

La alta (1,77 metros) y castaña sevillana, originaria del pueblo de Pilas, quiere romper con todas los estereotipos que han rodeado, durante 66 años, a este certamen de belleza. “Quiero dar una lección al mundo de tolerancia y respeto hacia uno mismo y hacia los demás”, afirma la joven, quien en 2014 completó se hizo una cirugía de reasignación de sexo.

Ponce ha hablado en varias ocasiones sobre su gradual y difícil cambio de género. “Lo más duro en todo el proceso es ver cómo mi cuerpo no se desarrollaba como yo quería o necesitaba. Yo iba formándome como algo que no era y no podía hacer nada”, dijo Miss España sobre su paso por la adolescencia.

La sevillana agrega: “A mí me importa mirarme al espejo y ser feliz, ser yo”. Su participación en el certamen tiene un precedente. “Jenna Talackova fue una candidata en Canadá que quiso representar a su país, pero nunca llegó a ganar. Ella es una de las promotoras para que se cambiase la ley.

En 2015 me presenté a Miss Cádiz y gané, convirtiéndome en la primera mujer transgénero que se coronaba en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que una mujer trans pudiera participar. Ahora me presento a Miss Universo porque gracias a Jenna Talackova cambió la ley”. (I)