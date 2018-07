‘Top Tour 2018’, un concierto para recordar

La cita reunió a tres personajes destacados. Douglas Bastidas, AU-D (Martín Galarza) y Juan Fernando Velasco, cantantes ecuatorianos, subieron al escenario, no solo para ofrecer un concierto –en esta segunda edición de la gira celebran 30 años de carrera cada uno– sino también para encender una fiesta para a sus seguidores.

Sus canciones han formado parte de varias historias. Con final feliz o sin él, temas como Debes buscarte un nuevo amor, Aire al respirar, Tú no me perteneces, que en algún momento han sido dedicatoria para la persona que se amó o con la que no puede estar, también formaron parte del repertorio del concierto Top Tour 2018, espectáculo que reunió la noche del viernes, en el coliseo Voltaire Paladines Polo, a este trío ecuatoriano.

Antes que ellos aparecieran en escena, el quiteño Marqués tuvo su primer contacto, en un show de gran magnitud, con el público guayaquileño.

Aunque al inicio del show los asistentes se mostraron un tanto apagados, la mayoría de los espectadores estaban en parejas, con temas como Eres lo que quiero, Nadie como tú, Un brindis por ti, el artista comenzó a ganarse la confianza de la audiencia. Una de las partes de su actuación que cautivó al público fue la simulación de un dúo con el desaparecido Julio Jaramillo al cantar Alma mía. No fue la canción sino la imitación de la voz del Ruiseñor de América lo que conquistó el aplauso de los asistentes.

Frente a frente, Mi corazón no entiende, Crema de limón, Vago, Tú me enfermas, Seguir de pie, Para que no me olvides, Morí, Hoy que no estás, Feeling Sudaka, Tres notas, Tu mejor error también fueron canciones que no solo cantaban en trío sino que se alternaban Bastidas, Velasco y AU-D. Una fusión de voces que gustó y que también despertó recuerdos de adolescencia en el público. (E)