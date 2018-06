Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas y AU-D, 30 años de carrera en un espectáculo

Guayaquil -

La música nos hace revivir momentos felices, tristes. Despierta nuestra nostalgia. Anoche, más de uno recordó un momento o situación particular en su vida con las canciones de tres destacados cantantes de nuestro país. Los cantantes Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas y AU-D lograron con su primer concierto de la gira TOP TOUR 2018 (el año pasado tuvieron una primera etapa en otras ciudades e incluso en el exterior), su propósito: celebrar con sus seguidores su fidelidad y apoyo a sus carreras.

En el coliseo Voltaire Paladines Polo, un espacio que en más de una ocasión ha demostrado no tener buena acústica para los conciertos, este trío nacional convenció a su público que las tres décadas que han recorrido escenarios, ciudades y medios, no han sido en vano.

Antes que salieran a tarima, el quiteño Marqués, invitado especial de la noche, tuvo su primer encuentro en un show de gran magnitud con los guayaquileños. “Para quienes no me conocen, yo soy un artista ecuatoriano, soy un artista de barrio”, dijo al presentarse Marqués, demostrando la sencillez con la que se acerca a quienes lo rodean. Por ti Seré, Sé que Volverás, Eres lo que Quiero, Nadie como Tú y Un brindis por ti, canciones de su autoría, despertaron al público y calentaron los motores de una noche con más de tres horas de música en vivo.

Durante la actuación de Marqués, uno de los momentos más significativos resultó cuando decidió darle un tema más a la audiencia. Dijo que en algún momento cuando le pidieron interpretar a uno de los artistas que más admiraba se inclinó por rendirle tributo a Julio Jaramillo. Anoche demostró su talento, al simular -como dijo-, un dueto con El Ruiseñor de América al cantar Alma Mía. Haciendo un juego de voces, con su tono y luego semejando la voz de JJ, los asistentes quedaron impresionados con la versatilidad del compositor ecuatoriano.

Con tres pantallas gigantes verticales a sus espaldas, pasada las 21:00, AU-D, Bastidas y Velasco salieron a escena en medio de los vítores de los asistentes, parejas y grupos de amigos, mayores de 20 años, que olvidaron protocolos y vivieron desde la comodidad de sus sillas y localidades, un show que cumplió con las expectativas de asistentes como Cecilia Calderón, quien acudió al coliseo acompañada de sus primos, esposo y hermano para revivir, dijo, sus tiempos de adolescente. “Vinimos como 12 personas, hubo un nivel de entrega de todos los artistas único, nos encantó, es una gira que no se la pueden perder y que debemos recomendarla para que asistan en las otras ciudades”, sostuvo Calderón, quien no paró de saltar y cantar con su grupo durante toda la noche.

Gabriela Asán se ganó una de las camisas del tour que lanzaron los artistas al público. "Canté todas las canciones que quise y me encantó", sostuvo mientras que Paulina Castro, también del grupo, señaló que compraron las entradas para el concierto la semana en que anunciaron la gira, compraron 10 entradas. "Fue espectacular ver a AU-D siempre metiéndole ese ánimo, ese carisma, animó todo el concierto, la gira no pueden perdérsela", agregó.

El protagonismo fue compartido. Ninguno quiso opacar a otro y la camaradería era notoria entre los artistas, que poco a poco fueron entrando en confianza no con el público, que no dejó de aplaudirlos, sino entre ellos mismos. Anoche no solo cantaron sus temas más representativos, sino que intercambiaron papeles y se prestaron sus letras para vivir como ellos dijeron, una fiesta, una peña entre amigos. Cantaron juntos todo el show, aunque por ratos cada uno tomaba la posta en sus respectivos temas.

Arrancaron con un mix. Primero te pienso, Mientras me quieras, Frente a frente, Mi corazón no entiende, My Musa fueron las primeras canciones de la noche. El público aceptó de buena manera esta fusión de voces y de estilos que para muchos fue una sorpresa. “Escuchar a AU-D o a Douglas cantar Frente a Frente fue distinto, no es el estilo de ellos pero me pareció chévere, incluso verlo a Juanfer más suelto y movido en el escenario”, contó Susana Rivas, quien asistió con sus amigas del colegio.

Con un coliseo a medio llenar, AU-D hizo énfasis en el respaldo del público que asistió. “Gracias. Aunque a nosotros no nos llevan a los conciertos gratuitos, como el de Daddy Yankee (cantante puertorriqueño), ustedes están aquí hoy por nosotros, y pagaron. Muchas gracias”, recalcó el guayaquileño.

Tarjetitas, de Velasco, fue también una novedad en la voz de Bastidas y AU-D. Por ratos, la euforia de AU-D se salía del momento romántico de la canción pero esa energía era la que contagiaba a sus compañeros, conocidos más por sus letras de amor, romanticismo y despecho.

La noche parecía no acabar. Continuaron con Solo un tonto, Vago, Nunca, Si alguna vez te amé, El juego, El Aguacate, Tu mejor error, Metálica y Amnesia. Cuando AU-D coreó los primeros acordes de Crema de Limón fue emocionante, tanto para los asistentes como para quien escribe, ver a Velasco menear las caderas y soltarse, como regularmente no solemos verlo en público. Definitivamente mostró su lado más espontáneo.

Yo nací aquí, tema por el que Velasco ganó un Emmy como Mejor canción en una campaña para Univisión el año pasado, fue coreada por el público a manera de himno. En esta parte del show, los tres se sentaron en ronda con parte de los músicos que los acompañaron en escena, y la noche se volvió más íntima.

Las luces se encendían tanto y tanto para anunciar la siguiente canción, pero las luces de las cámaras y de los teléfonos simulaban pequeñas velas frente al escenario. No hubo canción que los espectadores no conocieran. En las baladas las parejas aprovechaban para tomarse fotos y grabarse, en las más movidas la alegría volvía a surgir y los que fueron en grupo saltaban como muchachos, gritando, abrazándose y los más serios cantando contenidos en sus sillas.

Tú me enfermas, Seguir de pie, Para que no me olvides, Parte de ti, Solo tu amor, Hoy que no estás, Un amor así, Chalo Lola, Dile, Feelin Sudaka y Dicen también sonaron anoche en este espectáculo que promete recorrer varias ciudades ecuatorianas, el próximo fin de semana prevén un concierto en Quito, y al que el público debería asistir, para revivir historias, coleccionar momentos y para disfrutar de buena música. Primero el talento nacional. (E)