Cher realiza glamorosa entrada en ‘Mamma Mia’

Londres -

Los seguidores del musical Mamma Mia! pudieron ver algo más de la anticipada secuela del exitoso filme, con un clip dedicado al deslumbrante nuevo papel de la cantante y actriz Cher en una película colmada de música y baile.

Con un abultado cabello blanco, ropa ajustada y un bastón, la ganadora del Óscar –de 72 años– hace una elegante entrada en la película repleta de canciones de Abba, en la que interpreta a la glamorosa madre de Donna, el personaje de Meryl Streep.

“Llego en un helicóptero y después aterrizo y luego aparezco caminando con un bastón. Soy diferente”, dice Cher en el clip, en el que los demás actores hablan sobre lo que fue trabajar con ella.

Cher, conocida por éxitos como Dark Lady, If I Could Turn Back Time y Believe, canta en la película y en el clip Fernando, el pegadizo tema de Abba, y aparece vestida con ropa con brillos mientras baila con el actor Andy García y posa con Streep.

Mamma Mia! Here We Go Again, de la cual se han presentado varios avances antes de su estreno en los cines en julio, sigue a la película de 2008 filmada en una isla griega, en la que también actúan Amanda Seyfried, que interpreta a Sophie, la hija de Streep, junto a Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard.

La secuela, que cuenta con muchas caras nuevas, retrocede en el tiempo cuando una embarazada Sophie descubre más detalles sobre el pasado de Donna.

El filme, dirigido por el cineasta británico Ol Parker, también llegará a las salas ecuatorianas en julio próximo. (I)