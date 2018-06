Netflix: Series y películas que llegan en julio

Netflix estrena en julio nuevos títulos tanto en la categoría de series, como en la de películas. La sexta temporada de 'Orange is the new black' y 'Chicas buenas' están entre los estrenos más esperados.

Películas

7 de julio

Atrapado en los noventa: Víctima de la circunstancia, pero con admirable ambición, Malcolm se encuentra atrapado en un tiroteo de un mal negocio de drogas. Usando su ingenio se las arregla para sacar provecho y salir ileso de la situación.

9 de julio

Los 8 más odiados: Ocho bandidos se encuentran atrapados en medio de la nada, durante una tormenta de nieve, las expectativas de sobrevivir toda una noche no son muchas.

10 de julio

Reporteras en guerra: Una reportera decide dar un giro a su vida y a su carrera instalándose en una zona de guerra en Oriente Medio, donde vuelve a descubrir su talento como periodista.

13 de julio

El final de todo: Tras un misterioso desastre que hizo del campo una zona de guerra, un joven abogado viaja al oeste con su futuro suegro para buscar a su prometida embarazada.

14 de julio

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos: El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra contra unos terribles invasores que han dejado su destruido reino para colonizar otro

Buenos vecinos 2: Una hermandad de corte liberal se instala en la casa de al lado y Mac y Kelly tendrán que mantener a los universitarios a raya antes de cerrar la venta de su casa.

20 de julio

Papás con honores: Dos recién graduados vuelven a casa y caen en un dilema filosófico esencial: ¿quién ganaría una pelea entre sus papás?

27 de julio

Extinción: La pesadilla de un hombre de familia se vuelve realidad luego de que una fuerza extraterrestre empieza a exterminar a los habitantes de la Tierra.

28 de julio

Pixels: Un mecánico de televisión, un criminal y un teórico de la conspiración, todos ellos amigos del presidente y antiguos jugadores de élite de videojuegos, son reclutados por el presidente para ayudar a salvar al país.

30 de julio

50 sombras negras: Una parodia de la película "Cincuenta Sombras de Grey". Una estudiante universitaria sin experiencia se encuentra con un rico hombre de negocios cuyas prácticas sexuales ponen en tensión su relación.

31 de julio

Ricki and the flash: Entre la fama y la familia: Ricki, una cantante de rock, regresa a casa de Indiana para reconciliarse con su familia, a la que abandonó por la música. Ahora deberá lidiar con Pete, su ex-marido, y sus dos hijas, la problemática Julie y Josh, quien está preparándose para el matrimonio.

Series

3 de julio

Chicas buenas

6 de julio

First Team: Juventus (Parte B)

Anne with an E: Temporada 2

Juegos sagrados

Luciano Mellera: Infantiloide (Stand ups y talk )

20 de julio

Final Space

27 de julio

Orange is the new black (Temporada 6)

Bienvenidos a la familia

28 de julio

Bates Motel (Temporada 5)

31 de julio

Terrace house: Opening new doors

Infantiles

Pato, Pato, Ganso

Luna Petunia: De vuelta en Amazia (Temporada 2)

Coco y Raulito: Carrusel de Ternura (I)