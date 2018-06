Juan Fernando Velasco, AU-D y Douglas Bastidas se unen en el Top Tour

Su profesión y vocación artística los ha reunido en más de una ocasión en los escenarios. Esta noche, Juan Fernando Velasco, AU-D y Douglas Bastidas fusionan sus voces para celebrar, junto a sus seguidores, las tres décadas de recorrido musical de cada uno, con un espectáculo al que han denominado Top Tour 2018.

Chao Lola, Tú no me perteneces, Tarjetitas, Tres notas, Aire al respirar, Un amor así, Crema de limón, Dile, Mi corazón no entiende, Solo un tonto y Morí se prevé que sean parte del repertorio de esta noche, de un total de 30 canciones representativas en las carreras de cada uno de los tres artistas ecuatorianos.

El espectáculo, que tendrá como cantante invitado al quiteño Marqués, se dará en el coliseo Voltaire Paladines Polo, ubicado en la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, desde las 20:00.

Durante su actuación, los tres artistas compartirán escena al mismo tiempo y también interpretarán sus canciones a tres voces.

Top Tour tuvo una primera etapa de concierto, en el 2017, con presentaciones en Estados Unidos.

Costos y otras fechas

Los precios de las entradas para el show en Guayaquil son $20 (general), $ 30 (tribuna) y $ 50 (golden). Puntos de venta en TicketShow.

Mañana se tiene previsto un segundo show, en esta etapa de la gira, en Cuenca en el coliseo Jefferson Pérez.

En Quito, para el 7 de julio, actuarán en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura; visitarán Loja el 13 de julio, en el coliseo Santiago Fernández y llegarán hasta Machala, el próximo 14 de julio, en la Feria Mundial del Banano.

Agenda del fin de semana

HOY 20:30

Suspenso en el Pop Up Teatro Café de Urdesa

Con la actuación de Michelle Prendes y Andrés Garzón, Una buena abogada, dirigida por Jessica Páez, muestra la situación de un hombre acusado de un terrible asesinato y que solo cuenta con la ayuda de su representante legal. Se mantendrá hasta el domingo en escena.

Dónde: Pop Up Teatro Café, en Circunvalación sur entre Ébanos y Diagonal (Urdesa).

Costo: $ 5.

HOY 21:00

Duelo de humor de la Señorita Laura en Shapó

Emerson Morocho, el actor que da vida al personaje de la Señorita Laura, se presenta sin maquillaje frente a su creación y con la participación de otros artistas invitados en el show Duelo de humor.

Dónde: Shapó Teatro Café, Samborondón Business Center.

Costo: $ 10, $ 15, $ 20.

MAÑANA 11:00

Gala de zarzuela en el sur de Guayaquil

La Fundación Beatriz Parra presenta a la ciudadanía un recorrido musical por los más conocidos números del género lírico español.

Dónde: Sala principal del Teatro Centro Cívico.

Costo: Entrada gratuita.

MAÑANA 16:00

Grupo Papagayo lleva a escena la obra ‘Fiesta’

Dirigida por Aleida Santiago, el grupo Papagayo presenta Fiesta, una obra para niños en la que los colores, cuentos, canciones y juegos harán volar la imaginación de los más pequeños. El público puede donar juguetes para entregarlos en el Hogar de Niños Inés Chambers.

Dónde: Sala Zaruma del Teatro Sánchez Aguilar.

Costo: $ 10 (adultos) y $ 5 niños. (I)