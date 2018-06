Patty Jenkins muestra a Bárbara Minerva, la villana en ‘Wonder Woman 1984’

Madrid -

La directora de cine Patty Jenkins ha publicado las primeras imágenes de Kristen Wiig como Bárbara Minerva, la villana Cheetah, en 'Wonder Woman 1984'.

Jenkins mostró las fotos de Wiig en su cuenta personal de Twitter. De esta forma, los fans del Universo extendido de DC ya pueden ver cómo luce Minerva, una de las villanas más emblemáticas de la editorial estadounidense.

En las fotos, la actriz aparece luciendo un holgado suéter rojo, la icónica falda de Minerva y el pelo muy rubio. De esta forma, Wiig interpretará a la investigadora que viajará hasta África, donde una tribu le entregará el manto sagrado de Cheetah.

Sin duda, Cheetah es una de las adversarias más fuertes a las que se ha enfrentado la amazona. Concretamente, hizo su primera aparición en Wonder Woman Vol.1 #6 (octubre de 1943) y, desde entonces, no ha dejado de ponerle las cosas difíciles a Diana. No obstante, en los cómics, tres mujeres han ocupado el rol de Cheetah, siendo Bárbara Minerva la última en hacerlo, en la época Post-Crisis.

La primera entrega de Wonder Woman logro unir a crítica y público, presentando a la princesa de las amazonas y su lucha contra el villano Ares. Y ahora, la Mujer Maravilla tendrá que enfrentarse a Cheetah en su nuevo filme. (E)