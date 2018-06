Chayanne cumple 50 años y alista “Desde El Alma Tour” para El Caribe, Europa y América Latina

El cantante puertorriqueño llega al medio siglo de vida con toda la energía puesta en la preparación de su gira de conciertos "Desde El Alma Tour", la cual iniciará en agosto en Colombia y Estados Unidos y recorrerá parte de América Latina, El Caribe y Europa. Hasta el momento el artista tiene confirmadas fechas para visitar México en octubre y Chile en noviembre.

Hace dos días el Chayanne posteó en su cuenta de instagram un mensaje para apoyar la campaña de donación de sangre en la Cruz Roja de México, a propósito de la celebración de su cumpleaños.

"Si quieren celebrar mi cumpleaños, donar sangre es el mejor regalo", decía el intérprete de "Torero" en el video con el que alentaba a sus seguidores a unirse a esta propuesta solidaria.

Elmer Figueroa Arce (Su nombre real) sigue conquistando con su música a las nuevas generaciones y se ha mantenido vigente en el mundo del espectáculo debido a su gran versatilidad y carisma.

En redes sociales, sus miles de fans, han aprovechado para saludar al cantante con el hashtag #FelizCumpleañosChayanne y se puede encontrar desde galerías y collages de fotos del artista hechas por sus seguidores, hasta mensajes llenos de cariño y admiración hacia el artista.

Chayanne inició su carrera artística en 1978 cuando formó parte del grupo juvenil "Los Chicos", en donde permaneció hasta 1983.

En 1987 actuó en algunas telenovelas y películas en Puerto Rico, además de iniciar su carrera en solitario. En 1988 sacó un segundo álbum titulado Chayanne, en el que salieron los tema "Este ritmo se baila así", el cual fue considerado el mejor video latino del año, según MTV y en ese mismo año firmó un contrato con Pepsi - Cola, lo cual sumó puntos en la popularidad del artista.

Discografía y trabajos

1989 Tiempo de Vals - Tercer disco en solitario y el primero que superó el millón de copias vendidas, con este ganó el Premio Grammy al mejor artista latino del año.

1992 Próvocame - Consiguió la primera posición en las listas de venta de discos y superó a cantantes ya consagrados.

1994 Influencias

1996 Volver a Nacer - Se convirtieron en Hits "Sólo traigo mi ritmo", "Sólamente tu amor", "Tal vez es amor" y "Volver a nacer".

1998 Película "Dance with me"- Compartió el protagónico con la actriz y cantante norteamericana Vanessa Williams y demostró sus dotes de bailarín. Este éxito cinematográfico le abrió las puertas de nuevos mercados como el europeo y el asiático; el tema principal del film, You Are My Home, alcanzó el número uno en Japón.

1998 Atado a tu amor- Álbum que reunió éxitos como "Salomé" y otras baladas que le dieron su segunda nominación a los Premios Grammy.

2000 Simplemente- Entre los temas más escuchados de este disco figura "Boom Boom".

2003 Sincero - Uno de los temas más populares de este disco es "Un siglo sin ti".

2005 Cautivo / Desde Siempre - Recopila éxitos como "No te preocupes por mí", "Nada sin tu amor" y "Caprichosa".

2007 Mi tiempo - "Si nos quedara poco tiempo"

2008 Vivo / De piel a piel - Tema más popular "Y tú te vas".

2010 No hay imposibles - "Me enamoré de ti", fue el tema principal de la telenovela mexicana de Televisa Corazón salvaje.

2012 A solas con Chayanne - Recopilación de grandes éxitos.

2014 En todo estaré - "Humanos a Marte". (E)