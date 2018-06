Joe Jackson, padre de Michael Jackson, falleció a los 89 años

Nueva York -

(Actualizado a las 12:35)

Joe Jackson, el patriarca de superestrellas de la música cuyo liderazgo de hierro llevó a la fama a sus hijos pero también los traumatizó, murió este miércoles a los 89 años.

Jackson -cuyo hijo más famoso, el rey del pop Michael Jackson, falleció en 2009- padecía cáncer.

Se mantuvo activo hasta bien entrados sus 80 años, pero sufrió una serie de derrames cerebrales, uno de ellos en 2015, cuando viajó a Brasil para una gala de cumpleaños en su honor.

El propio Jackson sugirió que la muerte le cercaba en un tuit hace un par de días.

"He visto más amaneceres de los que tengo aún para ver. El sol se levanta cuando llega la hora, y te guste o no, el sol se pone cuando llega la hora", escribió.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) 24 de junio de 2018