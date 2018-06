Rock in Rio, el escenario de Katy Perry

The Killers, The Chemical Brothers, Xutos & Pontapés y James, así como Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo y Hailee Steinfeld se alistan para presentarse el fin de semana en el Parque Bela Vista, en Lisboa, Rock in Rio.

En este mismo escenario ya estuvieron entre el sábado y domingo Muse, Bastille, Halm y Diogo Piçarra. También Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta y Agir.

Portugal acoge por octava ocasión esta cita, que tuvo su primera edición en 1985 y en su país de origen en Brasil, en Río de Janeiro, y fue fundado por el brasileño Roberto Medina.

En ese año, fueron 10 días de música y mucha emoción en la primera Ciudad del Rock, que ocupó un área de 250 mil metros cuadrados, en Río, según el portal rockinriolisboa.sapo.pt.

Asimismo señala que en el escenario –el mayor del mundo en ese momento, con 80 metros de boca de escena– hubo 15 atracciones nacionales y 16 internacionales. Mientras, en la platea, 1 millón y 380 mil personas. Uno de los artistas que se presentó en esa época fue Queen. Otros escenarios de Rock in Rio han sido Madrid (España) y Las Vegas (Estados Unidos).

Shakira, Britney Spears, Metallica, Paul McCartney, Linkin Park, The Rolling Stones y Ed Sheeran son algunos de los artistas que han pasado por el escenario de esta cita. Para este año, según Roberto Medina, responsable de la actividad, espera que se superen los 300.000 asistentes.

Además de la música, el Parque Bela Vista también acoge otros espacios, entre ellos, dedicados a la gastronomía. (E)