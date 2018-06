El tatuaje de Sophie Turner, Sansa en 'Game of Thrones', desata polémica sobre el final de la serie

Madrid -

El fantasma de las filtraciones ha vuelto a sobrevolar 'Game of Thrones' con el nuevo tatuaje de Sophie Turner, quien interpreta a Sansa. Ahora, la actriz ha desmentido en 'The Late Late Show' que no tiene nada que ver con el final de la serie, que llegará en 2019.

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

Un simple tatuaje del símbolo del lobo huargo de los Stark, acompañado de una frase, ha levantado la polémica ante un posible spoiler que revele el final de la serie. "La manada sobrevive", se puede leer en el brazo de la actriz. Esto da a entender que los Stark finalmente salen victoriosos del ataque de unos caminantes blancos comandados por el Rey de la Noche a lomos de Vyserion.

"Cuando estaba terminando la gente me aconsejó que no lo hiciera porque parece que iba a revelarlo. Pero no estaba. Es solo una cita de la temporada pasada. Todos creen que la manada sobrevive pero solo es una moraleja por la que me gusta vivir", reconoció a James Corden.

Ahora la duda queda en el aire ¿Estará diciendo la verdad o tan solo está desviando la atención? Por el momento cuesta creer que los Stark vayan a sobrevivir a la última temporada, ya que son los primero que se encontraran al Rey de la Noche y su ejercito de caminantes blancos.

Se podría decir que se salvan aunque seguro que a costa de grandes sacrificios que dejarán, como suele ser costumbre en la serie, a los fans con cara de póquer. "El final me dejó jodida", reconoció Emilia Clarke, que da vida a Daenerys en una entrevista para Vanity Fair. No obstante, para poder comprobar lo que finalmente sucede habrá que espera hasta 2019. (E)