Nicole Ocles, la primera Miss World afro de Ecuador

La rivalidad dentro de una competencia de belleza es una realidad, en ocasiones muy notoria. Más en una final. Pero ver sobre el escenario, la alegría de un grupo de competidoras por el triunfo de una de ellas, es una vivencia singular.

Nicole Ocles, de 20 años, no fue la única mujer feliz al escuchar su nombre como la nueva Miss World Ecuador, la noche del sábado, en la elección que se desarrolló en el Teatro Centro Cívico. Sus compañeras de torneo la envolvieron en un abrazo grupal cuando recibió el título de Romina Zeballos, soberana saliente del concurso.

“Hemos logrado formar un grupo de trabajo increíble, nos llevábamos bien todas, logramos aprender y tomar algo positivo de cada una, entonces cuando todas vienen y me abrazan, no puedo describir lo feliz que me sentí de que lo hicieran”, sostiene Ocles.

Oriunda del cantón Pimampiro, en la provincia de Imbabura, Ocles, la segunda de tres hermanos, ha logrado abrirse paso en los reinados. Ella fue la primera reina afro de su cantón y también es la primera afrodescendiente en ganar la edición del Miss World Ecuador.

“Creo que sí va a dar un giro radical (su triunfo) a todos los prejuicios, estereotipos, a toda la ideología que quizás hemos tenido hasta hoy en la sociedad. Estoy comprometida, estoy feliz y sé que en el internacional el país tendrá la oportunidad de estar bien representado”, dijo emocionada Ocles, estudiante de último semestre de la carrera de turismo.

Aficionada a los deportes, practica rugby, ciclismo y atletismo, Ocles quiere enfocarse en su gestión en la erradicación del trabajo infantil y adolescente.

“ (...)Sé lo que es sentirse vulnerable, acosado cuando uno es niño y sé lo mucho que duele, por eso voy a trabajar por la niñez y la adolescencia”, dijo.

En el teatro, su familia también la apoyó. Sus primos, Diego Palacios Ocles y Juan Chalá, arribaron desde Pimampiro para acompañarla.

“Nicole está cumpliendo su sueño. Ella desde chiquita siempre estaba respondiéndose a preguntas imaginarias, siempre ha querido estar en la pasarela”, señaló Palacios.

Chalá, en cambio, aseguró que “esto no es solo un logro para Nicole, también es un logro para la comunidad afrodescendiente en Ecuador, porque vamos rompiendo ese imaginario y logrando las cosas con esfuerzo”. En su comunidad, dijeron sus primos, la celebración la espera. Su corona la festejarán bailando al ritmo de la tradicional bomba.

Ahora sé que el Ecuador es un país de oportunidades, ahora sé que el Ecuador es un país de igualdad, de paz, de tranquilidad y sé que quizás podamos traer la corona del Miss World al país”.

Nicole Ocles,

Miss World Ecuador 2018.

(I)