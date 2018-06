Vinnie Paul, baterista de Pantera, muere a los 54 años

Los Ángeles -

Vinnie Paul, baterista de las bandas Pantera, Damageplan y Hellyeah, murió a los 54 años, según informaron su sello y una publicación en la página del grupo en Facebook. No se desveló la causa del fallecimiento, indicó Variety.com.

Paul, cuyo nombre real era Vincent Paul Abbott, nació en Abilene, Texas, y cofundó Pantera en 1981 con su hermano, "Dimebag" Darrell Abbott.

El grupo pasó varios años con un estilo cercano al glam rock antes de unir fuerzas con el cantante Phil Anselmo y adoptar una dirección más "heavy" -calificada como "power groove" por la banda- a finales de la década.

El sonido funcionó, firmaron con Atco, subsidiaria de Atlantic, y publicaron el álbum "Cowboys From Hell" en 1990. Su popularidad creció con sus giras junto a Suicidal Tendencies y Judas Priest, y tocaron con Metallica y AC/DC en Moscú en 1991.

Pantera se convirtió rápidamente en una de las bandas más potentes de hard-rock de la escena, con discos como "Vulgar Display of Power" (título extraído de la película "El exorcista"), "Far Beyond Driven" y "The Great Southern Trendkill".

La banda se separó en el periodo en que Anselmo luchaba contra el abuso de sustancias, y en medio de declaraciones cruzadas entre los miembros. La agrupación hizo un paréntesis tras publicar "Reinventing the Steel" en 2000, disolviéndose de forma definitiva en 2003.

Los hermanos juntaron fuerzas con el vocalista Pat Lachman y el bajista Bob Zilla para formar Damageplan y lanzaron su álbum debut, "New Found Power", en 2004, pero la tragedia golpeó a la banda el 8 de diciembre de ese año, cuando Darrell fue abatido a tiros sobre el escenario en Columbus, Ohio, por un seguidor trastornado.

En 2006, Paul formó Hellyeah con miembros de Mudvayne y Nothingface. El grupo publicó cinco discos y el año pasado se informó que estaban trabajando en el sexto. (E)