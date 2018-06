Paola Farías estrena video musical 'Yo no creo en los hombres'

Guayaquil -

'Yo no creo en los hombres' se titula la nueva canción de la artista ecuatoriana Paola Farías, quien esta tarde presentó el videoclip de esta producción, con la que retoma su carrera como cantante.

El tema, que habla sobre las decepciones amorosas de una mujer, es un cover del grupo venezolano Los Melódicos, que fue adaptado a la propuesta musical de Farías, quien también se ha desempeñado como una de las anchors del programa de farándula rosa, Jarabe de Pico, que se transmite en las tardes, por Teleamazonas.

El proceso de producción del video musical, que se estrenó en el espacio televisivo, contó con la dirección escénica de Guillermo Silverio, quien cuenta que el proceso de producción del material audiovisual, tomó alrededor de un mes y para la grabación tuvieron dos días.

Además la actriz, señala que el video, en el que aparece el presentador Carlos José Matamoros, expareja sentimental de Farías, fue totalmente autofinanciado.

La cantante Katty Elisa, quien forma parte de la producción musical, señala que este proceso de grabación tuvo sus momentos buenos y malos, y recalca que “lo importante de todo esto es que se va a sacar un material o un producto de excelencia, más allá del tiempo que se haya demorado”.

Por otro lado, Farías dice que el título del video 'Yo no creo en los hombres' intenta abordar de manera humorística las decepciones amorosas por las que pasan algunas mujeres. También agrega que gracias a estas experiencias ha vuelto a soñar en grande. "A veces da un poco de miedo, pero creo que para eso estamos en esta vida para seguir soñando día a día” expresa Farías.

Agrega que “esta canción llegó a mi vida en un momento que sí estaba decepcionada del amor, porque había apostado por una relación y no funcionó, pero de todo esto he aprendido que aún me puedo volver a enamorar”. (E)