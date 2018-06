Arianna Grande se compromete con su reciente novio, Pete Davidson

Madrid -

Ariana Grande y Pete Davidson se comprometieron tras un mes de noviazgo. La cantante estadounidense y el cómico del programa Saturday Night Live llevan muy poco tiempo siendo pareja pero parece que ha sido suficiente para saber que están destinados a dar un paso más en la relación.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a la revista People que el dúo se había comprometido y que la pedida de mano se realizó en la fiesta de cumpleaños del actor Robert Pattinson: "Es un compromiso reciente. Son solo dos personas que encontraron el amor rápidamente y se alegraron mutuamente todo el tiempo. Ambos comenzaron a hablar sobre esto el pasado fin de semana. No es nada que hayan estado ocultando".

Las redes estallaron cuando Ariana asistió al Festival Wango Wango de iHeartRadio el pasado 2 de junio con un enorme anillo que parecía de compromiso.

¿Quién dijo que no se podía pasar rápido de página? Ariana rompió recientemente con su antigua pareja, el rapero Mac Miller y Pete con su exnovia a principios de mayo. Pero la joven no ha cerrado las puertas al amor, si no que se ha entregado incondicionalmente a su nuevo romance.

Y no solo ella, pues Pete también ha demostrado que el amor puede ser corto pero intenso al dibujar en su piel dos símbolos relacionados con su prometida: una máscara negra detrás de la oreja (portada del álbum de Ariana Dangerous Woman) y las iniciales de su novia en el dedo pulgar.

Los fans se encuentran enloquecidos al ver las muestras de amor de ambos y otros muchos piensan que se están precipitando al llevar saliendo muy poco tiempo. Por el momento, ni Ariana ni Pete han confirmado nada pero las pruebas parecen muy claras. (I)