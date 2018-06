Diversidad artística por aniversario de La Bota

En 2017, un espacio que daba la posibilidad a sus visitantes de convertirse en un mundo en el que cualquier cosa podía suceder abrió sus puertas. Hoy, Sala La Bota, ubicada en el malecón del Salado, llega a su primer aniversario y para celebrar a lo grande ha apostado por diversas opciones artísticas para todos los gustos.

Por ejemplo, para las 20:30 de hoy se prevé la presentación, en Sala La Bota, del show Música y fantasía ($ 10). “Es un musical que nos sumergirá en nuestros recuerdos y nos hará volver a vivir todos aquellos momentos felices que tuvimos, al disfrutar de los clásicos más aclamados de Disney”, dice un comunicado de la Fundación Malecón 2000.

En Microteatro GYE, Verónica Garcés y Gabriel Gallardo pondrán en escena, a las 20:40, 21:40, 22:40 y 23:40, la obra Bridget Jones con un guion de Adelaida Jaramillo y la dirección de Michelle Zamudio. Por hoy todas las obras y shows de Sala La Bota, Microteatro y Las Tablas estarán con 2x1.

Asimismo, en la explanada se ofrecerán espectáculos gratuitos de danza flamenca, hip-hop, ritmos urbanos y contemporáneos, a las 19:00, y a las 20:00 habrá jam de hulas y percusión que pondrá el toque festivo a esta noche de festejo.

Mañana y el domingo se desarrollará el festival japonés Geinokai, en el que se harán diversas actividades, entre ellas, talleres de dibujo, maquillaje, exposiciones de origami, exhibición de cine japonés en Sala La Bota, cosplay.

“En un año, esta zona se dinamizó por completo, convirtiéndose en un punto de encuentro para los jóvenes y también para las familias. Buscamos continuar con este tipo de actividades que fomentan un entretenimiento con contenido, basado en la cultura y el arte”, dice María Luisa Barrios, vocera de la Fundación Malecón 2000.

Agenda del fin de semana

Hoy 19:00

Un tributo sinfónico a la cumbia en la CCNG

La Orquesta Sinfónica Performática realiza el concierto Homenaje a la cumbia. El evento contará con 60 artistas en escenas (músicos, actores y bailarines), quienes harán un recorrido por los temas más emblemáticos de este género.

Dónde: Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, en la av. 9 de Octubre y Pedro Moncayo.

Costo: $ 10.

Hoy 21:00

Tributo a The Beatles en el norte de la ciudad

La banda que tocó para Paul McCartney en 2014, The Maccaband, presenta un tributo a The Beatles. Se tocarán temas de todos las épocas, en especial de los álbumes Abbey Road y Álbum Blanco que está por cumplir sus 50 años de lanzamiento.

Dónde: Sala Experimental del Teatro Centro de Arte, en el km 4,5 de la vía a la costa.

Costo: $ 20.

Hoy 21:30

Teatro y gastronomía juntos en un solo espacio

Me quiero cashar es el nombre de la obra de microtearo que presentan Diego Garzón y Adriana Lozano. Además en el espacio se puede degustar una variedad gastronómica. Reservaciones llamar al 098-624-0691 o escribir a @pibes.grill.

Dónde: Pibes Grill, en la cdla. Adace (calle 10 entre calle B, 102, por TC Mi Canal)

Costo: $ 5 (la obra). (E)