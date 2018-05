Netflix: En junio llegan nuevas series, películas y documentales a la plataforma

Al inicio de cada mes, Netflix presenta a sus usuarios las novedades que tendrá en series, películas, documentales y programas infantiles. En junio, la plataforma de entretenimiento tiene entre sus principales estrenos el capítulo final de la popular ser 'Sense 8', la segunda temporada de 'Glow', Club de cuervos: La balada de Hugo Sánchez', entre otros títulos.

Películas

1 de junio

Vengadores: La Era de Ultrón: Mientras Iron Man convence a los superhéroes de que se reúnan, los Vengadores combinan sus habilidades para combatir a antiguos enemigos y mortíferos villanos nuevos.

8 de junio

Alex Strangelove: Alex Truelove planea perder su virginidad con su encantadora novia Claire. Pero todo se derrumba cuando conoce al también adorable Elliot.

9 de junio

Guerra de Papás: Un padrastro amable con buenas intenciones acepta recibir al ex supermasculino de su esposa, pero la visita familiar pronto se convertirá en una batalla.

15 de junio

Beirut: Tras el secuestro de un espía estadounidense, un exdiplomático debe regresar a una ciudad devastada por la guerra civil para negociar un intercambio de prisioneros.

Set It Up: El Plan Perfecto: Dos trabajadores con una vida estresante; y muy poco satisfactoria en el trabajo gracias a sus jefes. Cuando empiezan a tener mejor contacto ambos para quejarse de sus trabajos, se les ocurre un plan maestro que los podría ayudar a los dos.

La Enfermedad del Domingo: Décadas después de haber sido abandonada siendo una niña, Chiara encuentra a su madre y le pide pasar diez días juntas en un lugar remoto.

29 de junio

Tau: Una mujer planea su escape: hacerse amiga del programa de inteligencia artificial que controla la casa futurista que la tiene prisionera.

Tuya, Mía…. Te La Apuesto: Mariano, un burócrata que trabaja en una oficina viendo el pago de impuestos, es un tipo apasionado por el fútbol mexicano. Él cree ser el amuleto de la selección Mexicana, piensa que si no va al estadio, el equipo pierde, pero se mete en líos cuando apuesta todo lo que tiene.

30 de junio

Zoolander 2: Un agente especial recluta a los ex modelos Derek Zoolander y Hansel para salvar a la gente más bella del mundo de un complot mortal.

23 de junio

La Jefa: Tras un tiempo entre rejas por uso de información privilegiada, una magnate arruinada quiere volver a vivir como antes, pero le surge una competencia inesperada.

16 de junio

Anomalisa: Michael, un inquieto motivador profesional, se siente solo y vacío hasta que conoce a una extraordinaria mujer que hace que recupere la pasión por la vida.

Series

1 de junio

13 de Noviembre: Terror en París (Estreno)

José José, Príncipe de la Canción (Estreno)

Tercera temporada de Tú, Yo y Ella

6 de junio

Enemigo Íntimo (Estreno)

8 de junio

Final de Sense8

Segunda temporada de Marcella

14 de junio

Marlon (Estreno)

15 de junio

Segunda temporada de La Reina del Sur

17 de junio

Club de Cuervos: La Balada de Hugo Sánchez (Estreno)

22 de junio

Segunda temporada de Luke Cage

29 de junio

Segunda temporada de Glow

Segunda temporada de La Intención es lo que Cuenta

Documentales

1 de junio

Expedientes Criminales

Segunda temporada de The Story of God With Morgan Freeman

7 de junio

I Am Bolt

8 de junio

Franco Escamilla: Por la Anécdota

26 de junio

W. Kamau Bell: Private School Negro

29 de junio

Recovery Boys: Rehabilitación y Fraternidad

Jani Dueñas: Grandes Fracasos de ayer y hoy