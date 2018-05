Andrés Cepeda habla de sus dos matrimonios

Te voy a amar. Es el nombre del sencillo que el colombiano Andrés Cepeda promociona en Ecuador, en el que comparte créditos con Cali y el Dandee. Será parte del segundo álbum que graba con Sony Music, en el que además estará Sebastián Yatra.

¿Cuándo presentará el álbum completo?

Bueno el disco ya está listo, yo tengo muchas ganas de presentarlo, pero antes vamos a presentar el segundo sencillo y después el álbum completo. Son diez canciones, está bastante variado en sus sonidos. Tengo otro par de invitados y los demás temas los canto solito.

¿Y quiénes son los otros invitados y cuál es el nombre del segundo tema?

El segundo tema tiene un invitado que es alguien muy querido, que conocí trabajando en la última temporada de la Voz Kids, nos hicimos muy buenos amigos con Sebastián (Yatra), hicimos esta canción juntos. No te puedo contar todavía cómo se llama porque hasta allá no me dan permiso, pero está muy, muy linda, está buenísima y tengo un tercer invitado que es una agrupación que tampoco me dejan decirte.

¿Ni la nacionalidad?

Es una agrupación colombiana que admiro muchísimo, de gente muy joven, muy talentosa, que ha demostrado hacer una música increíble y que se unen a mí para hacer una canción bellísima que habla sobre la vida y el amor.

Precisamente habla de colaboraciones y lo hemos visto ya con Leo Dan, Fani Lu, con nuestra Patricia González, entre otros muchos artistas. ¿Con quién más le gustaría cantar?

Acabas de nombrar a gente que admiro mucho. Por fortuna tengo muchos amigos por quienes siento admiración, muchos colegas a quienes quiero y entonces la lista está larga, ahí has nombrado a algunos, está Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner, Kanny García, mi compadre Fonseca... Hay tanta gente con la que me gustaría trabajar... Con Pati Cantú en México hicimos algo precioso, el maestro LeoDan me invitó a su homenaje, a mí ese tipo de cosas me gustan mucho.

Te voy a amar habla de pasado, de presente y de una aspiración y promesa de futuro. ¿Qué añora del pasado Andrés Cepeda, qué disfruta del presente y qué espera del futuro?

Bueno del pasado añoro esos años tan libres y tan descomplicados de la niñez, de la vida familiar cuando mis papás estaban con nosotros, cuando yo era el menor de los hermanos y empezaba como a enamorarme de la música... Ya en el presente disfruto mucho y estoy muy agradecido por la carrera que tengo, por la posibilidad de hacer lo que hago, me gusta mucho ejercer mi oficio, viajar con mi música. Estoy muy agradecido con la vida por haberme dado a mi esposa, a mi compañera, a mi carrera y espero en el futuro poder siguir disfrutando de esto, me sueño con seguir haciendo canciones, trabajando con artistas que admiro, pisando escenarios...

¿Qué cambió en la vida de Andrés Cepeda el 25 de noviembre y el 7 de diciembre de 2017?

(Ríe) Cambió mi estado civil, no cambió mi estado emocional, porque vengo enamorado de mi señora hace ya muchos años, pero sí le pusimos formalidad a nuestra relación y decidimos casarnos porque queremos formar un hogar, en el futuro tener hijos, queremos disfrutar de esa vida familiar de la que hablamos hace poquito.

¿Fueron dos ceremonias religiosas?

Sí... No, fue una ceremonia religiosa y una simbólica. La primera la hicimos en Bogotá y la segunda en el lugar donde íbamos a hacer nuestra celebración, en donde no era válido hacer la boda católica, entonces lo que hicimos fue hacer una renovación de votos... Entonces se puede decir que sí, soy de las personas que se ha casado dos veces la misma semana.

¿Y los planes de agrandar la familia son en un futuro inmediato?

Ojalá sea pronto, ojalá Dios nos dé esa bendición. (E)

La frontera

Departamento de Nariño

Un niño de Tumaco

Andrés Cepeda llegó a la final de la Voz con Carlos Mario, un niño de Tumaco, población vecina de Mataje, Ecuador, al que se le dio la misión de visibilizar su ciudad, que dice el cantante es una región olvidada y afectada “por el flagelo del narcotráfico y bandas criminales”.

¿Qué se puede hacer?

Tenemos que buscar líderes responsables y elegirlos... Optar por fuerzas políticas que se preocupen por resolver esos problemas.