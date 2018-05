Henry Cavill quiere ser el nuevo James Bond

El actor británico Henry Cavill sabe que las películas de acción son lo suyo. La próxima cinta en la que participará será 'Misión: Imposible - Repercusión', que se estrenará el próximo 27 de julio.

Cavill, de 35 años, tiene una considerable lista de producciones. Destacan tres del Universo extendido de DC, en las que interpreta a Superman, personaje que posiblemente retome en una secuela de 'El hombre de acero', y que también podría aparecer a modo de cameo en 'Shazam!'.

Pero el británico el papel que tiene en la mira es el de James Bond, personaje icónico por el que ya audicionó en 2005. En ese entonces Cavill fue descartado por ser muy joven para darle vida al agente 007, por lo que Daniel Craig -quien en 2019 interpretará por quinta y última vez a Bond- fue elegido para 'Casino Royale'.

"La idea de jugar a Bond me hace cosquillas. Creo que sería muy divertido. Todo depende de quiénes sean las personas que estén encargadas (de la franquicia). Estoy seguro de que van a tomar decisiones en los próximos años sobre quién será el próximo Bond. Espero estar en la lista", indicó Cavill.

Interpretar a un espía no sería nada nuevo para Cavill. Ya lo hizo en 'The Man from U.N.C.L.E.' (2015), donde logró el papel de Napoleón Solo que en un principio había sido ofrecido a Tom Cruise, curiosamente con quien ahora compartirá protagonismo en la sexta cinta de 'Misión: Imposible'.

Martin Campbell, director de 'GoldenEye' y 'Casino Royale', sugirió en el pasado que Cavill sería ideal para el papel de Bond cuando creciera. "Tal vez Henry Cavill era demasiado joven, tenía 22 años en el momento en que audicionó para 'Casino Royale', pero tal vez podría ser James Bond en el futuro", dijo el director.

Campbell recordó que Pierce Brosnan también hizo una prueba para interpretar al famoso espía mucho antes de que finalmente le dieran el papel en 'GoldenEye', según detalló la revista Empire.

Por otra parte, la estrella de 'Justice League' admitió que está deseoso de volver a interpretar a Superman, pero se negó a hablar sobre el futuro del DCEU. "Desafortunadamente no puedo decir nada. Es algo que está en pleno trabajo en WB. Están resolviendo las cosas", indicó. (E)