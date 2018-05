Al menos 8 mujeres acusaron a Morgan Freeman de acoso sexual, según CNN

Al menos ocho mujeres acusaron al actor de Hollywood Morgan Freeman de comportamiento inapropiado o acoso mientras trabajaban con él en sets de filmación o eventos promocionales, reportó el jueves CNN.

La cadena de televisión dijo que habló con 16 personas como parte de una investigación sobre el actor de 80 años, y que algunas también alegaron una conducta inadecuada de Freeman en su productora, Revelations Entertainment. Reuters no pudo confirmar de manera independiente las acusaciones.

En un comunicado, Freeman dijo que se disculpaba si alguien se había sentido incómodo o no respetado.

"Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haría que alguien se sintiera incómodo a propósito", indicó el comunicado. "Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o no respetado; esa nunca fue mi intención", agregó.

Decenas de acusaciones de comportamiento sexual inapropiado de parte de actores, productores y representantes han invadido Hollywood desde octubre del 2017, en algunos casos llevando a renuncias y paralización de proyectos.

Políticos y empresarios estadounidenses también han sido involucrados en las acusaciones, inspirando el movimiento #MeToo que llevó a muchas víctimas a compartir sus historias de acoso o abuso sexual en las redes sociales.

CNN dijo que ocho personas le dijeron que habían sido víctimas de lo que algunas calificaron de acoso y otras de comportamiento indebido por parte de Freeman. Y añadió que otras ocho personas dijeron haber presenciado las supuestas malas conductas del actor.

La cadena televisiva también señaló que otras fuentes negaron haber visto alguna actitud cuestionable de Freeman y que esas fuentes lo describieron como un profesional en el set y en la oficina.

Freeman, que ha filmado más de 100 películas en su carrera de 50 años, ganó en 2005 un Oscar como mejor actor por su interpretación de un exboxeador en "Million Dollar Baby". (I)