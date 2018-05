Michelle Obama devela portada de su libro de memorias "Becoming"

Nueva York -

Michelle Obama tiene una foto que compartir: la portada de su libro de memorias, "Becoming".

La ex primera dama estadounidense develó el jueves en Instagram la imagen, un primer plano en el que aparece sonriente, tomada por el fotógrafo Miller Mobley.

As I prepare to share BECOMING this fall, I hope you’ll also think about your own story, and trust that it will help you become whoever you aspire to be. Your story is what you have, what you will always have. It is something to own. #BECOMING pic.twitter.com/agb7uJhYu8

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 24, 2018