"Black Panther" con más nominaciones a los premios MTV que "Infinity War"

Los Ángeles -

La película de superhéroes "Black Panther" logró siete nominaciones el jueves para los premios MTV al cine y la televisión, asestando un duro golpe a la superproducción "Avengers: Infinity War".

La serie de Netflix "Stranger Things" es candidata a seis galardones, incluida una nominación a la mejor interpretación de Millie Bobby Brown, de 14 años, que también competirá en la categoría del mejor beso, una de las favoritas de los fans.

MTV, cadena televisiva orientada a los jóvenes y conocida por sus irreverentes galas, volvió a obviar las clasificaciones por géneros, juntando a hombres y mujeres en sus categorías para promover la igualdad y la "fluidez" de géneros.

La gala se celebrará el 18 de junio en Los Ángeles y en ella participarán las estrellas del celuloide, en un evento que se ha convertido en un antídoto a la seriedad de la temporada de premios de invierno boreal en Hollywood. Los ganadores son elegidos en una votación de los seguidores por internet.

Además de mejor película, "Black Panther" logró nominaciones para Chadwick Boseman como mejor héroe y mejor interpretación, mientras que Michael B. Jordan luchará por ser el mejor villano; Letitia Wright por la mejor escena robada; y la pelea entre Pantera Negra (Boseman) y M'Baku (Winston Duke) buscará alzarse como el mejor combate.

"Avengers: Infinity War", que reúne a más de 20 superhéroes de Marvel y marcó un nuevo récord mundial en su primer fin de semana en los cines, apenas logró tres nominaciones: mejor pelea, mejor villano (Thanos de Josh Brolin) y mejor película.

Otros aspirantes al premio de mejor filme son "Wonder Woman", la cinta de terror "IT" y la comedia "Girls Trip", mientras que el galardón al show televisivo más destacado saldrá entre el drama de suicidios adolescentes "13 Reasons Why", "Game of Thrones", "Riverdale" y "grown-ish".

Daisy Ridley y Adam Driver están nominados como mejor héroe y mejor villano, respectivamente, por sus papeles en "La Guerra de las Galaxias: Los Últimos Jedi", aunque sus combates con sable láser no pasaron el corte para competir por la mejor pelea.