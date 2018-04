"No pudo seguir, quería encontrar paz": la familia de Avicii emite comunicado sobre la muerte del DJ sueco

La familia del DJ sueco Avicii, fallecido el pasado 20 de abril, publicó este jueves un comunicado en el que detalló los problemas emocionales por los que atravesaba el exitoso músico.

"Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil en busca de respuestas a las preguntas existenciales. Un perfeccionista que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo condujo a un estrés extremo", dice el comunicado.

