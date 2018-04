Cineasta Martin Scorsese gana el Princesa de Asturias de las Artes

Madrid -

El director de cine estadounidense Martin Scorsese, descrito por el jurado como una figura indiscutible del cine contemporáneo, ganó el miércoles el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Scorsese, nacido en Nueva York y de ascendencia italiana, produjo y dirigió docenas de películas de ficción y documentales, incluyendo 'Taxi Driver', 'Cabo de Miedo', 'Casino' o 'El lobo de Wall Street'.

