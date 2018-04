Zack Snyder tenía en planes relatar la historia de Superman en cinco películas

El actor británico Henry Cavill volverá a usar el uniforme de Superman para lo que será la secuela de 'Man of Steel' (2013). La fecha de estreno de esta película todavía no se conoce así como tampoco el director que se encargará de la nueva aventura del superhéroe por excelencia de los cómics.

Pero esta secuela no estaba en planes, así como tampoco crear el Universo extendido de DC Comics, pues el proyecto del director Zack Snyder -quien al inicio contaba con Christopher Nolan como productor- era relatar la historia de Superman en cinco partes: 'Man of Steel', 'Batman vs Superman', 'Liga de la Justicia', 'Liga de la Justicia II' y otra cinta más. En estas cintas el resto de superhéroes -como la Mujer Maravilla o Aquaman- serían solo secundarios.

Jay Oliva, director de múltiples proyectos animados de los personajes de DC y quien además trabajó como artista de storyboards en 'Man of Steel' y 'Batman vs Superman', reveló el plan original de Snyder.

"'Man of Steel' nunca tuvo la intención de tener una secuela porque se suponía que iba a ser el capítulo 1 de una historia de 5 partes. ¿Notan cómo BVS sigue exactamente después de MOS? Es como el libro dos de Harry Potter", indicó Oliva. La idea aparentemente era emular la exitosa trilogía del Batman de Nolan.

'Man of Steel' fue bien recibida pero no fue el éxito taquillero que Warner Bros. esperaba, por lo que el estudio dio un giro al proyecto de Snyder para hacer frente al hasta ahora incipiente DCEU. Los planes del director de '300' y 'Watchmen' desaparecieron por completo cuando Josh Whedon se encargó de la postproducción de la Liga de la Justicia.

Tras el fracaso en taquilla de la Liga de la Justicia se suspendió la segunda parte de esta, que habría sido la cuarta cinta con base en Superman, de acuerdo a Snyder. Por ahora Warner y DC se concentran en la segunda parte de la Mujer Maravilla, 'Shazam!' -en la que el hombre de acero tendría un cameo-, y 'Escuadrón Suicida II'.

También tienen en planes llevar a la gran pantalla las historias de Linterna Verde, Flash, entre otros. (E)