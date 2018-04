K-Pop, el triunfo musical de Corea del Sur

Personajes mediáticos en las redes sociales que cada vez escuchamos con mayor frecuencia en los medios de comunicación del Ecuador; así es la influencia de los artistas del K-pop o pop coreano alrededor del mundo. Un género musical que no solo ha llamado la atención de los jóvenes, sino también de varios festivales musicales internacionales.

Un país reconocido por su alta tecnología ahora equilibra la balanza de la economía y el turismo con la música popular. Luego de la emancipación japonesa y la división de las dos Coreas, las canciones surcoreanas comienzan a manifestar ritmos occidentales, pero no fue sino hasta 1990 que la escena del K-pop fue dominado por grupos musicales y elementos extranjeros.

Los ‘idol bands’ o bandas de ídolos son integrados por jóvenes que cantan y bailan simultáneamente. ‘Seo Taiji and Boys’, un equipo de 3 hombres, abrió las puertas a los nuevos grupos que innovaron en la música surcoreana. Años más tarde, H.O.T., una de las bandas legendarias del pop coreano, enamora a la nación asiática y da paso a la larga lista de artistas de este género (SechsKies, SES, Fin.KL, Shinhwa, GOD, entre otros).

Con el nuevo siglo (XXI) otros ritmos aparecen en escena y tras la gran influencia del K-pop, éste se incorporó al Hallyu u ola coreana. La expansión musical-cultural se apodera de toda Asia y solistas como BoA y Rain toman fuerzas en la industria y fanaticada. Sin embargo, grupos como Girl´s Generation, Super Junior, Wonder Girls, TVXQ, Big Bang, SHINee y 2NE1 buscan nuevos objetivos.

PSY con su ‘Gangnam Style’ rompe la frontera continental y cruza el Atlántico al crear el hit musical del 2012. Este tema fue el mayor éxito de internet para ese año llegando a tener en la actualidad 3.135.131.795 reproducciones. Esta fama internacional pasajera dejó al pop coreano a la vista de los espectadores extranjeros, quienes no dudaron en seguir este ritmo musical.

La música coreana comenzó a oírse en América Latina, Europa, África y Norteamérica. En Ecuador existen 55 fans club o fandoms, como se denominan, inscritos según declaraciones de Diana Fuentes, ayudante de la embajada de Corea del Sur en Ecuador. Las bandas de ídolos más seguidos en Ecuador son Super Junior, Big Bang, EXO, BTS, Girl´s Generation, BlackPink, TWICE y Red Velvet.

Luego del éxito ‘Mr. Simple’ de Super Junior (2011) que también se escuchó en las emisoras ecuatorianas, BTS es el segundo grupo de K-pop que compite en las radios latinoamericanas.

Este grupo de siete jóvenes saltó a la fama internacional debido a su interacción con sus fans a través de la cuenta de Twitter. Este acercamiento les permitió volverse tendencia varias veces en esta red social, además de ganar como ‘Top Social Artists’ en los Billboard Awards 2017, venciendo a artistas como Justin Bieber, Selena Gómez y Ariana Grande; asimismo de ser el primer grupo de K-pop en recibir un premio de este festival.

.@BTS_twt accepts Top Social Artist presented by @ion360, thanks to you guys! #BBMAs pic.twitter.com/lZWEuYXp6I

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 22, 2017