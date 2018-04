CNCO lanza álbum con música “más fresca y madura”

Ciudad de México -

Con tanto éxito, premios y actuaciones, se siente como que pasó una eternidad desde que CNCO se conformó con los ganadores del reality “La Banda”, pero el popular quinteto multinacional de chicos apenas lanzó este viernes su segundo álbum de estudio, con música que consideran “más fresca y madura”.

“Es increíble el cariño que la gente nos ha tomado con tan solo dos álbumes”, dijo Erick, uno de sus integrantes, en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Lo más lindo de este álbum es que pudimos aportar letras y estar en la parte de la creación y es una parte que disfrutamos muchísimo”, añadió en referencia a los temas “Bonita” y “No me sueltes”, aunque también pusieron algunos toques a otras piezas de “CNCO”.

Desde su disco debut, “Primera cita” de 2016, Richard había colaborado en la letra del éxito “Reggaetón lento (bailemos)”. Ahora todos se han involucrado más en la creación de las canciones.

CNCO se conformó en 2015 con los ganadores del reality “La Banda” de Univision: Christopher Vélez, originario de Nueva Jersey y criado en Ecuador; Richard Camacho, un neoyorquino que vivió sus primeros años en República Dominicana; Eick Colón, de Cuba; Joel Pimentel, nacido en California de padres mexicanos, y Zabdiel de Jesús, nacido en Puerto Rico.

Además de componer, Richard toca el piano y la guitarra; Christopher guitarra, flauta y clarinete; Zabdiel es multiinstrumentista, Joel toca guitarra y Erick también toca ese instrumento, aunque dice que solo un poco.

¿Sueñan con hacer un disco completo con canciones de su propia autoría?

“¡Claro! estaría súper chévere, nos encantaría, ¿por qué no? Hay que trabajar mucho pero sí vamos para allá, soñando en grande”, dijo Erick desde Miami, donde tiene su base la agrupación.

Parte del acuerdo como ganadores de “La Banda” era que su mánager sería nada más y nada menos que Ricky Martin, cocreador del reality, quien a la fecha continúa siendo parte de su equipo.

“Cada vez que tiene un tiempito nos llama, cada vez que tenemos un show o algo importante nos llama y nos desea las buenas vibras. Estamos contentos, siempre está pendiente de nosotros”, dijo Christopher.

“Estar de la mano de Ricky Martin y de tantos compositores tan grandes, estar rodeado de todo el equipo que tenemos tan maravilloso, es una bendición y no nos podemos quejar. Agradecidos con Dios y con la vida”, agregó Erick.

Tras el lanzamiento de “Primera cita”, CNCO ha sido nominado a los Latin Grammy (donde en noviembre tuvieron un número musical) y otros premios que incluyen los iHeartRadio y los Billboard de la Música Latina, donde el 26 de abril competirán en cuatro categorías. También se han presentado en el Festival de la Canción de Viña del Mar y en el emblemático Auditorio Nacional de México.

Estamos “súper contentos por todo lo que nos está pasando, no nos podemos quejar, todo esto ha sido un sueño hecho realidad”, dijo Erick.

Con 14 piezas bailables que incluyen los sencillos “Mi medicina”, “Bonita”, “Fiesta en mi casa” y “Soy yo”, el disco “CNCO” (Sony Music) mantiene el característico estilo urbano de la agrupación. Grabado en diferentes países mientras la banda estaba de gira, cuenta con colaboraciones de Icon Music, Édgar Barrera, los venezolanos Yasmil Marrufo y Mario Cáceres, Frank Santofimio y Andy Clay. Yandel fue su invitado en “Hey DJ”, el primer sencillo del disco, que también incluye un remix de “Reggaetón lento” con Little Mix.

“Tratamos de hacer música más fresca y un poco más madura para nuestro público y yo creo que lo logramos, la verdad. Estamos muy contentos con el resultado”, expresó Christopher. “Cada vez que escuchamos nuestro propio álbum bailamos aquí en Sony y nos encanta”.

Los fans de CNCO podrán conseguir una versión de lujo del álbum en las próximas firmas de autógrafos de la banda en Nueva York, Connecticut, Chicago, Dallas, Puerto Rico y Los Angeles, en Estados Unidos. Próximamente, el grupo planea salir de gira por Latinoamérica. (E)