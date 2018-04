Lynda Carter, la eterna Mujer Maravilla, recibió su estrella en el Paseo de la Fama

Linda Jean Córdova Carter, más conocida por su papel de la Mujer Maravilla (Wonder Woman), ya consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La hermosa actriz, cuya madre es mexicana, comenzó como reina de belleza. Nacida en 1951 en Arizona, fue coronada Miss América en 1972.

Su actuación como la Mujer Maravilla en televisión se convirtió en un clásico de la cultura pop estadounidense.

Lynda Carter holds back tears as she thanks #WonderWoman director @PattyJenks for inspiring a new generation of women (Watch) https://t.co/2AKyL659GL pic.twitter.com/7FPDFbbfV0

— Variety (@Variety) 3 de abril de 2018