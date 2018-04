Chrissy Metz habla de su vida en libro ‘This is me’

Nueva York -

Chrissy Metz califica recientes reportes enfocados en el comportamiento abusivo de su padrastro mientras ella crecía como simple ‘clickbait’ (ciberanzuelo). Metz es una de las estrellas de la exitosa serie This Is Us de NBC y tiene un nuevo libro, This Is Me, en el que escribe sobre su vida. Entre otras cosas narra que creció con un padrastro que a veces le pegaba y que era crítico de su peso. “Lo que dejan fuera es que tenemos una relación. Yo lo he perdonado, él se ha disculpado y lo respeto y él fue más padre para mí que mi padre biológico”, dijo la actriz.

Su propósito, dijo, es compartir cómo llegó a ser quien es. “No me di cuenta de que todas estas lecciones de vida, estas experiencias, me estaban preparando para donde estoy hoy y creo que eso es lo que el universo hace por nosotros. Tras haber pasado por estas experiencias, siento que soy más fuerte (...)”, agrega.

Metz conversó sobre Kate Pearson, su personaje en la serie, papel que le ha valido nominaciones como mejor actriz en los premios Globos de Oro, Emmy, Teen Choice Awards, entre otros. “La gente cree que soy Kate todo el tiempo. Hay personas que se me acercan y me besan y yo me pongo como que, “Oh, hola”. Toma un tiempo acostumbrarse. Es gracioso porque así es como me conocen”, agrega la también cantante.

Antes de entrar a la producción de NBC, Metz pasó por varias dificultades económicas, que también comparte en su libro. “Apenas me alcanzaba para vivir. Pasé un tiempo desempleada... Cuando conseguí el papel estaba entre pagas y no tenía ni siquiera suficiente gasolina para llegar a la audición. Estaba viviendo con una amiga. Tenía 81 centavos en mi cuenta bancaria”, dice.

Próxima a protagonizar una película que comenzará a rodarse en abril, basada en una historia real llamada The Impossible Movie, Metz revela que le gustaría producir y escribir un episodio de This Is Us y escribir música. (E)