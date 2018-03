Jesse Spencer: Me encantó trabajar en House, pero no quiero ser médico nunca más

El actor australiano Jesse Spencer se siente contento de trabajar en el drama ‘Chicago Fire’, serie estrenada en 2012 por NBC en el que da vida a Matthew Casey, un amable bombero comprometido con su trabajo en la estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago.

Pero antes de que Spencer se ponga el traje de bombero interpretó durante ocho años a Robert Chase, un médico de la serie ‘House M. D.’, subalterno de Gregory House (Hugh Laurie), promiscuo, con poca empatía hacia sus pacientes, que -sin embargo- madura a lo largo de las ocho temporadas.

Pese a la fama que tuvo ‘House M. D.’, Spencer no la extraña y espera no volver a participar en un drama médico. "Me encantó trabajar en House, pero nunca más quiero hacer otro show médico. Es algo complicado", dijo el actor a Observer. Dice en cambio que el fuego de ‘Chicago Fire’ es algo "físico". "Realmente me encanta esto", apuntó.

Lo complicado también abarca el tema clima, pues a diferencia de ‘House M. D.’, que se filmó en Los Ángeles, el actor de clima caluroso tuvo que adaptarse al clima gélido de Chicago. "No creíamos en la nieve... pensamos que era una conspiración de algún tipo", detalló Spencer, quien en su segundo año en la 'ciudad de los vientos' le toco soportar su primer 'vórtice polar', un patrón climático que crea temperaturas extremadamente frías junto con fuertes nevadas.

"Fue el invierno más frío. Tu cara no funciona", dijo. "Olvidas el dialecto, solo quieres decir tu línea y salir de ahí. (La actuación) se ve muy bien en la pantalla, porque te ves miserable", aseguró Spencer, al tiempo de agregar que en ocasiones tienen que hacer que las situaciones de la serie sean un poco menos precisas para hacerlas más creíbles.

‘Chicago Fire’ se encuentra en su sexta temporada por Universal Channel en cable. Ecuavisa transmite la quinta temporada los días sábado. (E)