Director le pidió a Jennifer López que le mostrara sus senos

Los Ángeles -

Jennifer López tuvo su propio momento #MeToo hace años, pero no resultó como lo había planeado quien trató de abusar de ella.

La cantante, actriz y productora dijo a la revista Harper's Bazaar en una entrevista que se dio a conocer el jueves que al principio de su carrera le pidieron que mostrara sus senos, algo que rechazó.

López dijo que no había experimentado el tipo de agresión sexual descrita por muchas otras mujeres en Hollywood.

"¿Pero un director me dijo que me quitara la camiseta y enseñara los senos? Sí, ocurrió. ¿Pero lo hice? No, no lo hice", dijo López, ahora de 48 años, a la publicación.

"Cuando hablé, estaba aterrorizada. Recuerdo que mi corazón latía pensando '¿Qué hice? ¡Este hombre me está contratando! Fue una de mis primeras películas. Pero en mi mente sabía que el comportamiento no era el correcto", agregó.

López no identificó al hombre o la película.

Ella acredita su respuesta a la crianza que tuvo en la década de 1970 en el duro barrio del Bronx de la Ciudad de Nueva York. "Creo que finalmente el Bronx en mí respondió como, 'No, no lo voy a aceptar'", explicó López.

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra decenas de hombres poderosos en Hollywood provocaron el movimiento de redes sociales #MeToo, donde cientos de mujeres en los últimos seis meses han sacado a la luz historias de agresión y acoso.

López, quien comenzó su carrera como bailarina y cantante, también es actriz y productora de cine y televisión. Tras un período como jueza en el programa "American Idol" tuvo un rol principal en el drama policial de televisión "Shades of Blue".

La artista, de ascendencia puertorriqueña, también ha producido shows como "World of Dance" y la comedia romántica de próximo estreno "Second Act".

Harper's Bazaar entrevistó a López para su edición de abril, que saldrá a la venta el 27 de marzo. (E)