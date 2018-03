La actriz Linda Carter asegura que fue víctima de abuso sexual

En los años 70, Linda Carter interpretó a Diana, la Mujer Maravilla, una superheroína que con sus superpoderes enfrentó a villanos y luchó contra quienes hacían el mal; sin embargo, en una reciente entrevista la actriz estadounidense, de 66 años, reveló que hubo algo en su vida a lo que se enfrentó y no pudo vencer: el acoso sexual.

En la intervención, la intérprete reconoció que sufrió abusos durante su carrera profesional y señaló que el culpable está siendo procesado actualmente. “No lo demandé, ya lo han hecho otras mujeres por mí. Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No solo me violó a mí, abusó de un montón de mujeres”, sostuvo Carter sin dar nombres.

“Como víctima creo a cada mujer que denunció a Bill Cosby y al presidente (Donald) Trump. No tienen por qué mentir”, añadió la actriz.

Además, Carter contó detalles de una de las formas de acoso que sufrió durante las grabaciones de la serie Wonder Woman. “Había un camarógrafo que hacía agujeros en mi camarín para ver cómo me cambiaba. Al hombre lo descubrieron y lo echaron”.

La actriz comentó que si antes no se animó a denunciar estos hechos fue por temor a perder su trabajo. “Te metían en una lista negra, así que sabías que nadie te iba a creer y y además ibas a perder tu trabajo”. (I)