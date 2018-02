Muere Clara Bruno de Piana, la Dama del Girasol

Clara Bruno de Piana, conocida también como la Dama del Girasol, por haber traído desde España las semillas de esta planta y haberlas sembrado en el país, murió este martes en Guayaquil. Tenía 104 años.

Bruno nació en Guayaquil el 17 de noviembre de 1913 y fue la mayor de tres hermanos.

Sus restos mortales son velados en la Sala exclusiva número 2 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Se celebrarán misas de cuerpo presente a las 09:00, 11:00, 12:30 y 15:00 del miércoles, previo a su sepelio, previsto para las 16:00.

Historia de la empresaria

Su carácter indómito la llevó a dar clases a los obreros del muelle. Terminó sus estudios en el colegio La Inmaculada, donde fue la primera en graduarse como bachiller contable, y fue la primera mujer, dice, en trabajar en su época.

“En mi tiempo, la mujer no estudiaba, peor pensar en trabajar. Cuando terminé el colegio, salí a llorar y a suplicar a mi papá que me deje trabajar. Y me llevó con él al depósito de maderas El Pailón (en San Lorenzo (Esmeraldas)”, indicó Bruno en una entrevista a este Diario en 2013.

Este logro, como lo calificó, lo obtuvo a sus 18 años. “Cuando fui ahí entré con paso firme, entré feliz. No miento, la gente me iba a ver como animal raro porque estaba trabajando”, menciona Bruno, quien también presidió el Comité Femenino del Club de Leones, en 1965, y fue la primera mujer en ocupar el cargo de Decana del Cuerpo Consular, en el año 1979.

En 1968 fue la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Aceites y Grasas del Ecuador. También dirigió, junto a su esposo, la fábrica de aceites Oleica y fundó en 1960 la Jabonería Asociada S.A.

Casa patrimonial

La casa que habitó Clara Bruno desde 1949 junto a su esposo, el capitán Francisco Piana, fue adquirida en 2006 por el Municipio de Guayaquil. En la actualidad la vivienda de estilo neoclásico -edificada en 1925- consta entre los bienes patrimoniales de la ciudad. (I)