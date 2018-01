Un ecuatoriano presta sus manos a Miguel en ‘Coco’

Adrián Maruri dejó su natal Guayaquil el 1 de enero de 2011. Una maleta llena de sueños e ilusiones fue con él a Estados Unidos. En ese país tiempo después se graduó de Bachelor of Music in Sound Recording Technology, en la Brigham Young University, ubicada en Provo, Utah.

En el 2015 se enteró de que en el estudio cinematográfico Pixar Animation Studios había vacantes, y aunque no tenía experiencia envió su carpeta y lo seleccionaron para que realizara pasantías de tres meses. Cuando terminó este periodo, le informaron que fue contratado para trabajar, es así que en junio de este año cumplirá tres años siendo parte de esta empresa.

Entre sus últimas experiencias está su participación en la película Coco, recién estrenada en Ecuador.

“Cuando yo empecé a trabajar en Pixar, estaban a la mitad de hacer esta película, estaban recién empezando a desarrollar cómo iba a demostrar el talento musical de Miguel, que es el personaje principal de la cinta”, cuenta Maruri, de 30 años.

El guayaquileño, quien también es guitarrista, dice que él fue el referencia e inspiración en cuanto a lo que es tocar la guitarra en Coco. “Referencia es una palabra importante... parte de lo que yo hice termina en la pantalla grande que es la posición de las manos, la animación, ellos usaron mis manos como referencia para todas las escenas en la que el niño toca guitarra, incluyendo algunos adultos que tocan también el instrumento...”, cuenta, y agrega: “Las manos de Miguel son las mías”.

Maruri, quien está casado con una estadounidense desde el 2012, señala que todo el audio que se escucha en el filme fue realizado por músicos profesionales. “Nada del audio toqué yo, pero visualmente las manos de Miguel, especialmente este personaje, son mías; en broma, como le decimos en inglés, yo soy el modelo de manos de la película... Cuando él pone los acordes, las notas, está tocando, todo lo que está haciendo con las manos para bien y para mal son mías, es referencia de como yo lo hice”, dice.

Cuenta que con los animadores del filme trabajó mucho. “Ellos me preguntaban: ‘Adrián. ¿qué estás haciendo aquí, qué estás tocando aquí, vemos que estás haciendo esto, pero puedes hacerlo más lento’. Tuve que hablar bastante con ellos, ver el video en el que yo estaba tocando y decirles ok, eso está bien, pero el dedo debe estar acá...”, sostiene.

Me siento superorgulloso de ser parte de esta película y la verdad es tanto por el mensaje que tiene,

así como por el éxito. Es una película que a mí me gusta,

yo la veo a pesar de haber trabajado en ella y todavía me hace reír, llorar...”.

Adrián Maruri, Ingeniero de grabación en sonido en Pixar