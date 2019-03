Jorge Barraza: Crece la paridad y torna más apasionante al fútbol

Fue un movimiento lento, casi imperceptible como la rotación y traslación de la Tierra, pero las placas tectónicas del fútbol se han corrido y las masas inferiores se fueron acercando a la corteza superior. Una semana atrás, en Madrid, Venezuela le asestó un cachetazo a Argentina (con Messi): fue un 3 a 1 con superioridad futbolística clara. No tan lejos de allí, en su pequeño coliseo Josy Barthel para 8.054 espectadores, Luxemburgo derrotaba a Lituania 2 a 1 por la Eliminatoria de la Eurocopa. No es que Lituania sea una potencia sino la diminutez luxemburguesa la que torna llamativo el resultado.

Un día después, casi tan inquietante como lo de Argentina, Brasil empató 1-1 con Panamá. Y Gibraltar -la dirige el uruguayo Julio Ribas, ex Peñarol- cayó apenas 0-1 con la República de Irlanda. Vimos (aunque parezca una locura), los últimos minutos de Gibraltar, dominando a Irlanda en busca del empate. ¡Y el arquero irlandés hacía tiempo…! Debe considerarse que Gibraltar podría ser, por dimensiones, un pequeño barrio de Lima, Bogotá o San Pablo. Tiene 33.000 habitantes. Y le hace frente a selecciones establecidas desde hace más de un siglo. No todos sus jugadores son profesionales. Algunos salen de la fábrica o la oficina y van a entrenar. Gibraltar es la asociación número 211 de la FIFA, la última en ser admitida (en 2011); y disputa todas las competiciones oficiales. Su estadio Victoria es para 2.000 personas… y no se llena.

Cuarenta y ocho horas antes, el jueves 21, también por el clasificatorio de la Euro, los Halcones de Kazajistán estamparon un 3-0 a Escocia, una de las naciones británicas creadoras del fútbol, cuna de Jimmy Johnstone y Alex Ferguson, entre otros extraordinarios jugadores y entrenadores.

Cualquier aficionado podría recordar a lo largo de los años, simplemente de la lectura de los resultados, las goleadas inclementes sufridas por Luxemburgo desde tiempo inmemorial: 8 a 0, 9 a 0, 7 a 1… Era normal. Y todavía puede suceder algún día, aunque ya no es lo corriente. El minúsculo ducado, estado con mayor renta per cápita del mundo, tres días después de vencer a Lituania cayó con Ucrania 2-1 por un gol en contra en el minuto 93. Es decir, está en el pelotón, puede tutearse con muchos. Y Ucrania venía de empatar 0-0 en Lisboa con Portugal (con Cristiano Ronaldo). Se va emparejando todo. Pero la mayoría de edad de Luxemburgo, en fútbol, fue en septiembre de 2017, cuando por la eliminatoria del Mundial le empató 0 a 0 a Francia. En Toulouse. Luego Francia clasificaría y sería campeón en Rusia.

En ese mismo Premundial para el 2018, Andorra, ese puntito enclavado en los Pirineos, siempre pisoteado futbolísticamente por sus vecinos europeos, tuvo su tarde de gloria: venció 1-0 a Hungría, el país de Puskas, triple campeón olímpico y doble subcampeón mundial. Kosovo, apenas una provincia de Serbia autodeclarada independiente, logró el reconocimiento de la UEFA y de la FIFA y actualmente lleva 11 partidos sin conocer la derrota.

Siempre recordamos el infausto Argentina 11 a 0 a Venezuela en 1975. Una Argentina “C”, pues Menotti alineó aquel día un seleccionado santafesino, con mayoría de elementos de Central y Newell’s. Afortunadamente, son épocas superadas del fútbol; nunca volverán. Ahora Venezuela no sólo no pierde, le gana y empata seguido a la Albiceleste. En diciembre de 1983, se registró una de las goleadas más bochornosas de la historia: España 12 - Malta 1. El país de Cervantes necesitaba ganar por once goles para entrar en la Eurocopa de 1984. Lo consiguió de manera heroica; lo vergonzante es la fragilidad del rival. El deporte, cuando no tiene equivalencias, no sólo es desagradable, también puede ser cruel. Sin embargo, este martes volvieron a enfrentarse oficialmente y España ganó con lo justo: 2-0. Hay una nivelación que va a continuar acentuándose y hará más emotivos los torneos. ¿O era mejor antes, cuando se sabía de antemano quién sería el ganador…?

Por el contrario, lo que hace mágico al fútbol y es uno de los pilares de su popularidad, mucho más que en otros deportes, es la incertidumbre del resultado. El favoritismo de una escuadra sobre otra no garantiza la victoria. Y ahora, menos que nunca. Uno de los bienes más preciados de esta actividad actualmente es la paridad de fuerzas entre los equipos; sobre todo a nivel de selecciones. Porque es más fácil juntar once buenos para un país que para un club. Ello se debe, en buena medida, a que entrenadores y jugadores se han convencido de que hay tres elementos que no están relacionados con el presupuesto, tampoco con la calidad: la actitud, la preparación y la táctica. Llevada a un plano de excelencia, esa trinidad puede igualar muchas otras virtudes adversarias. Podría agregarse una cuarta: la mística. Si un líder o un plantel logra crearla en su propio beneficio, rendirá el doble. También pesa la profesionalización; antaño competían decenas de selecciones con futbolistas amateurs. El hecho de que un atleta se dedique en exclusiva al deporte mejora su condición.

Luego ya cuentan otros factores más vinculados a la tecnología, como la información, el estudio del rival, las estadísticas. Incluso la logística: ahora todos los equipos pueden viajar en vuelos charter y mejorar su descanso. Los campos de entrenamiento y de juego tienen que reunir estándares óptimos, algo con lo que décadas atrás podían chocar los equipos visitantes. Hoy se brindan las máximas garantías en todo sentido. Incluso los recursos económicos son mayores y hasta los competidores más humildes pueden contratar un cuerpo técnico profesional. Es el caso del mencionado Julio Ribas, quien dirigió 13 equipos en su carrera y fue campeón con Peñarol. Asumió en 2018 en Gibraltar y lo llevó a ganar los dos primeros partidos de su historial. En octubre último, 1-0 a Armenia como visitante, e inmediatamente 2-1 a Lichtenstein en su reducto del peñón.

Desde luego, las selecciones poderosas siguen adueñándose de los títulos; por ahora... Pero ya nada es fácil, y las sorpresas están proliferando tanto que van a dejar de serlo. Cuenta la historia que, en 1950, en el Mundial de Brasil, la corresponsalía en Río de Janeiro de una gran agencia noticiosa mandó un cable a la central de Londres con un escueto resultado: Estados Unidos 1 - Inglaterra 0. El operador británico lo leyó sin que se le moviera un pelo. No sintió asombro ni pesar, estaba seguro de que había una equivocación y respondió: “Error, repetir información”. En ese tiempo parecía imposible que sucediera tal cosa. Ya no, el fútbol sigue cambiando, a veces imperceptiblemente, pero cambia.(O)