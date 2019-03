Johan Mina no puede ser fichado por otro club

Para Emelec, el caso de Johan Mina, goleador de la selección sub-17 de Ecuador en Perú, está bastante claro. El jugador está federado por el club eléctrico y hasta que no cumpla la mayoría de edad no puede firmar contrato con un club diferente al que lo ha formado.

El club azul se respalda en la reglamentación estipulada por la misma FIFA: Antes de los 18 años ningún club puede firmar contrato con ningún jugador juvenil formado en otro equipo, excepto el mismo club que lo formó. Cumplidos los 18 años puede firmar contrato con cualquier equipo si carece de contrato en la institución donde se ha formado.

Pese a que los registros de la Ecuafútbol indican que Johan Mina, autor de un hat-trick en la remontada (3-2) de Ecuador ante Chile, los familiares del prejuvenil aseguran que no tiene vínculo contractual con Emelec.

Jair Mina, hermano mayor del actual goleador del certamen internacional, conversó con EL UNIVERSO acerca de la situación actual de su hermano, quien asegura que el deseo del joven futbolista es “jugar con Emelec”.

No obstante, “Johan hace más de un año no juega con Emelec. No hemos llegado a un acuerdo y por eso no se ha firmado nada”, explicó.

Luego del triplete que anotó el juvenil el lunes, su hermano mayor realizó un serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. “¿Y si les digo que Johan Mina no ha firmado nada con Emelec? Es lo que más queremos, Emelec tiene la prioridad siempre”, escribió el familiar del ‘10’ de la selección, quien es azul desde el 2007.

Incluso Jair Mina comentó, en la misma red social, que “Emelec solo le dio maltratos, al punto de que hace un año no juega (en el equipo)”.

Esta versión fue contrastada con una fuente de las divisiones menores del club, que aseguró que el club en más de una ocasión ha convocado a los familiares, pero estos no han querido formalizar el vínculo contractual con Emelec.

Mina no entrena en el equipo desde octubre pasado, porque aparentemente tiene el ofrecimiento de un empresario de llevárselo al exterior, agregó la fuente. Pero ningún club local o extranjero puede adquirirlo hasta que tenga 18 años. (D)