Nadadores ahora se fijan en Mundial de Corea

Con el orgullo de una vez más dejar en alto los colores del Azuay y del Ecuador arribaron a Cuenca los nadadores Nathaly Caldas, David Castro y Esteban Enderica, el triatleta Martín García y el entrenador Juan Fernando Enderica, quienes narraron sus experiencias durante su participación en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes de Playa Rosario 2019.

Esteban Enderica, quien fue el abanderado de la Tricolor, obtuvo la medalla de oro en los 10 kilómetros de aguas abiertas, dijo que su compromiso con el país no tiene límites y desafíos por alcanzar.

“Más del 70% de la competencia tuve la presión de liderar, pero eso me dio fuerza para rematar primero”, comentó el campeón, no sin antes decir que el hecho de ser el favorito no facilita subirse al podio.

Por su parte, David Castro, medallista de bronce en los 5 km, dijo que estar a la altura de los mejores del Cono Sur le sirve de estímulo para trazarse metas de mayor envergadura. Igual criterio fue el de Nataly Caldas y del triatleta Martín García, quienes no se subieron al podio.

Para el profesor Juan Fernando no hay secretos, ni claves, sino trabajo y más trabajo planificado. Sostuvo que de aquí se va a preparar para el Campeonato Mundial de Corea, donde estarán en juego los primeros boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además asistirán a la XVIII edición de los Juegos Panamericanos de Lima. "Esteban buscará además la marca para Tokio, en piscina en los 1.500 metros libres", declaró.

