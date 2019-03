Ecuador va por un triunfo ante Honduras para evitar ‘crisis’

Quito -

El ingreso del delantero Leonardo Campana en la selección de Ecuador es el más llamativo de los cambios que hará el seleccionador Hernán Darío Gómez, para medir hoy a Honduras, en Nueva Jersey (EE.UU.). El juvenil será titular, por primera vez, en la Tri absoluta.

Poco después de la caída (1-0) contra Estados Unidos –que mostró a una Selección improductiva, pálida, de bajo nivel–, el Bolillo Gómez había anunciado que iba a realizar ocho variantes porque, dijo, necesitaba “ver a todos los muchachos, ya que se acerca la Copa América” Brasil 2019, en junio próximo.

Mas, el colombiano dio marcha atrás, y en su último diálogo con la prensa informó que la defensa será la misma y anticipó cómo irá de mediocampo para arriba: “Vamos a jugar con Cristhian Noboa, (Alfredo) Intriago y (Sebastián) Méndez (en el medio campo); y adelante irán (Renato) Ibarra, Ángel Mena y (Leonardo) Campana”. En el arco seguirá Alexander Domínguez.

Los nuevos, en relación con el once inicial del duelo con los estadounidenses, serán Noboa, Intriago, Mena y Campana. Los otros siete repetirán.

Campana evidenció satisfacción por “ganar minutos” en la Tricolor, y agradeció a los experimentados que, contó, le “han apoyado mucho”.

Sobre Honduras, el jugador de Barcelona del Ecuador opinó: “Es un equipo rápido, que entra duro al balón”. En tanto, el Bolillo resaltó que “es un equipo rápido y fuerte adelante”.

En ese contexto, Gómez indicó que “Ecuador tiene que ganar todos los juegos porque sino hay crisis” en el ámbito futbolero del país. Agregó: “Entonces, me tengo que aguantar esa crisis porque debo escoger bien para la Copa América”.

Para hoy, el estratega no tendrá al lateral zurdo Cristian Ramírez, del Krasnodar de la Liga de Rusia, quien nunca se recuperó de una lesión y viajó a esta gira, pero no actuó. Además, no se recuperó de una dolencia el delantero Romario Ibarra.

Una vez finalizado el juego contra Honduras, al Bolillo solo le quedarán los comprobatorios ante Venezuela y México, en junio, antes de competir en la Copa América, torneo que el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, calificó como “muy importante”, comentario contrario al de Gómez que se enfoca más en la eliminatoria rumbo al Mundial Catar 2022.

Debut de Fabián Coito

En la selección de Honduras, la máxima novedad será el estreno del uruguayo Fabián Coito, que asumió al combinado centroamericano con el reto de clasificarle al Mundial de Catar. Mas, tendrá que hacer una buena Copa de Oro, se informó en medios locales.

4 triunfos en la era Gómez

En esta era del DT Hernán Darío Gómez, Ecuador ha obtenido estos resultados: triunfos sobre Jamaica, Perú y Panamá; empate con Omán; y derrotas ante Catar y Estados Unidos.

Ecuador: Banguera; Paredes, Arboleda, Achilier, Caicedo; Intriago, Méndez, Noboa; Ibarra; Mena, Campana. DT: Hernán Darío Gómez.

Honduras: López; Izaguirre, M. Figueroa, H. Figueroa, Beckeles; Garrido, Acosta, Elis, Chirinos; Lozano, Róchez. DT: Fabián Coito.

Árbitro: Por definir

Hora: 19:30 de Ecuador

Estadio: Red Bull Arena

Transmite: Directv

El profe Jorge Célico (DT de la sub-20 de Ecuador) me felicitó (por el llamado a la Tri absoluta), pero me dijo que mantenga los pies sobre la tierra y que sea humilde".

Leonardo Campana, delantero de la selección de Ecuador

