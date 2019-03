Ricardo Vasconcellos: Otra Copa América a la que vamos como alumnos de kínder

Nuestra primera competencia futbolística internacional fue los I Juegos Bolivarianos de Bogotá, en 1938. Un año más tarde debutamos en los campeonatos Sudamericanos, llamados desde 1975 Copa América por reglas de marketing.

Tenemos 81 años participando internacionalmente y 120 años desde que rodó una pelota de fútbol en un encuentro celebrado en Guayaquil. Hemos clasificado a tres fases finales de la Copa del Mundo, concurrimos a tres docenas de ediciones de la Copa América, obtuvimos una medalla de oro en un Panamericano y somos campeones sudamericanos de la sub-20. ¿Será todo esto suficiente aprendizaje?

“Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender de la experiencia”, ha dicho el escritor estadounidense Archibald MacLeish. Un hombre inteligente jamás renuncia a aprender cada día. Ese aprendizaje se refiere a experiencias nuevas que aumentan el caudal de su intelecto y lo preparan para nuevos desafíos.

Hay un instante en que, luego de haber recorrido vastos caminos por un tiempo prolongado, llega la obligación de demostrar lo aprendido. En 1955, con ocasión del Sudamericano de fútbol en Santiago de Chile, al ser entrevistado por la prensa de ese país, el presidente de nuestra delegación dijo en alta voz para que lo oigan todos: “Venimos a aprender”. Ya habíamos jugado siete veces la Copa América, pero era indudable que en desarrollo internacional estábamos en pañales. Apenas si nuestro conocimiento del balompié de esta parte del continente y de Europa se limitaba a los partidos amistosos con los clubes extranjeros que llegaban de gira. Pasaron grandes equipos y excepcionales cracks, pero nuestra preparación para la Copa América era elemental. En 1941 fuimos a Santiago de Chile en barco y los jugadores entrenaban peloteando en la popa de la nave. Las selecciones se conformaban con quince días de anticipación y se viajaba con dos o tres entrenamientos.

Por eso, aquello de “Venimos a aprender” estaba justificado en esos tiempos. Decir ahora eso, con todo lo que ha atravesado nuestro fútbol, es una tomadura de pelo, una cháchara injustificable muy propia del humor “paisa” a que nos tiene acostumbrado el técnico Hernán Darío Gómez, apodado Bolillo, a quien en Honduras le cambiaron el mote por el de “Culillo”, que no es una mala palabra sino el calificativo a un hombre miedoso y propicio a las excusas anticipadas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define así: “Miedo (angustia por un riesgo).

Pero Gómez ha ido más allá. Ha tachado de “ignorantes que creen que lo saben todo” a quienes rechazamos sus pretextos infantiles y su paraguas permanentemente abierto para disimular sus fracasos. Es un caso similar al de Gustavo Quinteros, el técnico argentino que, sin respeto alguno ni permeabilidad a las críticas, nos tachó de “imbéciles” a quienes opinábamos sobre el descenso de la Selección en su rendimiento para Rusia 2018. El tiempo nos dio la razón. El insulto revela falta de argumentos e imposibilidad intelectual para responder con razonamientos.

Inventor de un excusario grotesco, Gómez ya dijo que la Copa América no tenía ninguna importancia, porque a él lo habían contratado para clasificar a Ecuador al Mundial de Catar 2022. No dijo, eso sí, si iba a devolver los millones de dólares cobrados si no se cumplía el objetivo. Luego ha declarado que como tiene “poco tiempo de trabajar” no tiene esperanzas de hacer un buen papel en la Copa América, pues le va a “quedar faltando mucho conocimiento de muchas cosas”. Antes dijo que lo fundamental es ir a la Copa América a aprender.

Lo mismo declaró antes del Mundial 2002 en Japón y Corea. Era la primera vez que llegábamos a esa fase con el bagaje de más de 100 años de práctica del fútbol, con muchas Copas América y eliminatorias para los mundiales, pero lo único que aprendimos fue a echarnos atrás como lo hicimos contra Italia, dejando a Agustín Delgado solo para que batalle con los zagueros más defensivistas del mundo. Contra México marcamos el gol de apertura y Gómez salió de inmediato a la zona del técnico para, con gestos ampulosos, ordenar “todo el mundo atrás”. Llenamos nuestro campo de defensores que chocaban entre sí mientras un solo jugador mexicano, Gerardo Torrado, nos ganaba todos los balones. Perdimos 2-1. ¿Qué es lo que fuimos a aprender?

Imposible olvidar el papelón que nos hizo protagonizar en la Copa América 2004, cuando el 7 de julio de ese año, en el estadio Elías Aguirre, en Chiclayo, Argentina, nos propinó un azote de 6-1. Gómez salió presuroso del escenario y se regresó a Lima, y de allí a Medellín, dejando botada a nuestra selección.

Los anteriores dirigentes de la Federación sabían de qué pata cojeaba el Bolillo Gómez y aún así lo contrataron contra el criterio casi unánime de la afición que recordaba su pasado, del que solo se salvaba el episodio de la clasificación al Mundial 2002, ensombrecido luego por sus escapadas a Medellín para retornar días antes del partido eliminatorio. Imposible olvidar sus declaraciones de que para las convocatorias él ponía diez nombres y los demás los ponían el expresidente Luis Chiriboga y el omnipresente capitán Vinicio Luna. Tampoco quedan en el olvido sus implicaciones políticas y las de Chiriboga que terminaron en un episodio policial del que el técnico salió milagrosamente con vida.

El periodismo no obsecuente reclama una definición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto de la participación ecuatoriana en la Copa América 2019. Nuestro país está pagando más de $ 100.000 mensuales a un técnico que deprime nuestras aspiraciones de una participación decorosa; que influye negativamente en el ánimo de los jugadores al colocarlos como pupilos de sus rivales, pese a que muchos de ellos tienen participación activa y meritoria en ligas extranjeras, y coloca en una situación de demérito a la institución que lo contrató y a sus dirigentes al declarar, una y otra vez, que no tenemos nada que hacer en esta Copa América.

Si esta es la situación de Gómez frente a la Selección ¿por qué mejor no desistimos de participar en la Copa y damos por terminado el contrato de un técnico que se niega a sí mismo y niega la capacidad de sus jugadores?

El presidente de la Ecuafútbol debe salir a comunicar públicamente cuál será el papel de nuestra Selección en la Copa América ¿Vamos ya derrotados con la esperanza de aprender algo después de 120 años de practicar fútbol? ¿La prédica será inyectar en el presuntamente derrotista ánimo de los jugadores la convicción de una actuación digna y decorosa o aceptamos el miedo al riesgo que está arraigado en el director técnico.

¡Digan algo, señores dirigentes de la FEF, por la dignidad del fútbol nacional! (O)