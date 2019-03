Manny Pacquiao, a sus 40 años, busca rival en las redes sociales

Manila -

"¿A quién debería enfrentarme ahora?", el boxeador filipino Manny Pacquiao pidió a sus aficionados en las redes sociales que le encuentren un rival digno, mostrándose decidido a volver a subir al cuadrilátero a sus 40 años.

Y las propuestas no tardaron en llegar. En Twitter fueron registradas más de 27.000 interacciones cinco horas después de la pregunta del púgil.

Entre los posibles adversarios más citados aparecen el estadounidense Floyd Mayweather, ganador a los puntos en 2015 en el decepcionante "combate del siglo".

"Floy, por supuesto, y después te retiras", le sugiere así Carlos De Luna Lagunsad.

La victoria de Pacquiao (61 victorias, de las que 39 por KO, 7 derrotas y 2 nulos en 24 años de carrera) contra Adrien Broner en enero podría abrir la puerta a una nueva pelea con Mayweather. Pero este último no parece decidido a regresar de su retiro. A sus 41 años, sólo las peleas con una dotación económica inversamente proporcional al riesgo convencen a Mayweather de volver a ponerse los guantes.

Pacquiao, seguido por 2,51 millones de personas en Twitter y por 11,76 millones en Facebook, también vio cómo le proponían a Errol Spence, cinturón FIB del peso welter.

"Demuestra a ese joven que tú eres una leyenda viva", le anima Meg Osh Tin Oniuqa. (D)

Who should I fight next?

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) March 23, 2019