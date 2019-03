"Hemos dejado en el alto el nombre de Ecuador", dice Luis Chango, titular de Mushuc Runa

Ambato -

Este martes, Mushuc Runa, en el empate 1-1 ante Unión Española en Chile por Copa Sudamericana, disputó por primera vez un su historia un encuentro por un torneo internacional. Luis Alfonso Chango, presidente vitalacio del cuadro del ponchito, se mostró feliz por el debut y espera "continuar para hacer quedar muy bien al país".

"Creo que hemos dejado en el alto el nombre de nuestro querido Ecuador. Hubiera sido lo más hermoso traer los tres puntos, pero con el empate venimos satisfechos. En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Aquí tenemos que hacer prevalecer la localía", dijo Chango en el programa Mundo Deportivo.

El titular de Mushuc Runa destacó que "con el mismo equipo que no sacamos resultados en el campeonato local, empatamos a un equipo con mucha experiencia como lo es Unión Española". Sin embargo, Chango pidió calma y aseguró que Mushuc Runa no ha "conseguido absolutamente nada".

Por otra parte, Chango reveló que en Mushuc Runa siguen buscando refuerzos, pero descartó una posible llegada de Robert Burbano, jugador de Emelec. "Nosotros tomamos contacto con José Chamorro (representante del futbolista), pero no nos ha contestado y eso significa que no tiene ningún interés en que Burbano llegue a Mushuc Runa. El jugador no va a venir al club", explicó.

"Sería importante tener un lateral izquierdo, rápido, fuerte y veremos si podemos contar con ese jugador antes que se cierre el libro de pases", finalizó. (D)