Carlos Alfaro Moreno se desvincula por completo de Barcelona SC

En septiembre del 2015 llegaron junto a otros elementos al poder en Barcelona, pero a finales del año pasado Carlos Alejandro Alfaro Moreno decidió renunciar a la vicepresidencia del club que dirige José Francisco Cevallos. Al cabo de unos meses de haber continuado en el equipo, al frente de las academias, el ex 9 de los canarios se desvincula por completo. En una entrevista con EL UNIVERSO, Pepe Pancho confirma que hay una transición en las formativas. La relación entre ambos sigue siendo buena, dice.

Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez han cuestionado sus actividades políticas a la par de la presidencia de Barcelona. ¿Considera que eso fue un error o no se arrepiente de aquello?

Para nada. Cuando uno hace bien las cosas, de buena fe, no hay por qué arrepentirse. Por ahí podrías tener uno que otro error, que es normal como ser humano, pero también tienes aciertos. Entonces hay que ponderar y creo que hay más aciertos que errores. Te puedes equivocar, pero nunca de mala fe o para provecho personal. Yo respeto sus criterios, hablan de política ¿pero dónde estoy?, hoy, como prometí, dije que iba a estar hasta el último momento dirigiendo a Barcelona como presidente, por el tiempo que me eligieron los socios.

Pero en su momento se habló de la posibilidad de adelantar las elecciones del club si aceptaba una candidatura y la ganaba.

Pero no me fui a la política. Desempeñé un cargo público, como muchos socios y otras personas lo hacen, y eso no es pecado. Pero de allí que me haya ido de candidato es otra cosa. Yo tengo la posibilidad particular de apoyar a determinado partido o candidato porque soy un ciudadano con todos los deberes y derechos, pero nunca he descuidado la institución.

¿Cómo quedaron las relaciones con ellos?

Con el Beto, bien. Hemos conversado y seguimos conversando para la transición ahora que por sus temas personales no va a estar a cargo de las formativas. Él tuvo su criterio, mencionó los argumentos por los que se alejó (cuando renunció a la vicepresidencia deportiva), yo lo respeto mucho, pero no lo comparto.

¿Y con Aquiles Álvarez?

El señor Aquiles Álvarez manifestó ciertos temas para sembrar dudas, como lo de Michael Arroyo, que a la opinión pública manifiesta que solo nos costó $ 800.000 y él no sabe de dónde salen $ 3 millones, pero no dice que ese valor es por cada año de contrato. Entonces sí me incomoda y me duele porque le di toda mi confianza en la Comisión de Fútbol.

Pensando en una hipotética reelección, ¿le preocupa la desaprobación que tuvo su informe en la Asamblea?

No está en mi mente hoy pensar en una reelección, en mi mente está ser campeón, darle una alegría a la gente después de ese golpe duro que fue haber quedado eliminados en la mesa lo que ganamos en la cancha en la Libertadores. Mi mente está centrada en ser campeón nacional en este 2019. Después, lo del rechazo, sí, son 220 socios que no aprobaron mi informe, hubo ciento y pico que sí lo aprobaron, eso de un universo de 11.000 socios cotizantes, de 7.000 que van a llegar a la votación, no me desestabiliza pensar en eso. Debemos seguir marchando, unidos por Barcelona, eso es lo más importante, la lucha no es contra nosotros mismos. Entonces en mi mente no está pensar en una reelección.

¿Pero no la descarta?

Es muy relativo, es muy prematuro decir voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Lo que sí estoy pensando es en seguir posicionando a la institución.

¿Y usted qué siente de la gente, aprobación o desaprobación?

Yo creo que aprobación. Yo vengo al estadio y me piden fotos, autógrafos. Me sorprendo en este ámbito de críticas, porque escribo un tuit y ustedes ven el desenlace... pero la gente en las calles, en varias ciudades, me dice ¡vamos Pancho! ¡sigue adelante! Eso nos da fuerzas. Lo malo es que nos peleamos entre nosotros mismos, debemos unirnos todos, como al inicio en el 2016, peleamos contra todo y contra todos y nadie nos ganó de principio a fin.

4

Millones

Debe Barcelona a instituciones públicas, por servicios básicos e impuestos municipales no pagados por administraciones anteriores. Esto es parte del pasivo de $ 29,5 millones.

José Francisco Cevallos, presidente del club