Julio Díaz Gaitán: ‘Solo Cevallos y Cuentas son los que deciden todo en Barcelona’

Julio Díaz Gaitán, empresario de 48 años, vicepresidente administrativo de Barcelona –desde el inicio del periodo de José Francisco Cevallos–, cuestiona que las decisiones del club giren en torno a lo que dicen el presidente Cevallos y el vicepresidente financiero Alfredo Cuentas. Díaz cree que el titular torero está mal asesorado y menciona que las sesiones de directorio son un ‘monólogo’ del exarquero.

¿Cuál es la situación de Barcelona en la actualidad?

La situación del club no es de las mejores. Cuando asumimos (la dirigencia) en el 2015, se hizo algo titánico porque no se encontró nada en Barcelona. Queríamos el control y la transparencia y con el nuevo estatuto buscamos otra forma de administración, y los 22 directores (de las comisiones) que comenzamos (en la gestión), todos nos orientamos a un mismo fin: sacar adelante al club y los réditos que todos querían, y ahí logramos el título (en el 2016). A partir de ese momento se dio un quiebre, porque el grupo ya no estaba unido.

¿Cuáles fueron las razones de ese quiebre?

Hay algunos aspectos, pero sobre todo por el tema de las comisiones para agencias (de publicidad) y no solamente por la cantidad del porcentaje (que reciben), desde ahí existieron problemas también en las cuentas que iban con los sponsors (auspiciantes). El directorio trató de proteger al club, a esos ingresos que venían de los auspiciantes tradicionales que siempre han estado con la institución, y elegimos a cuatro para que no se toquen, porque la agencia puede ganar (comisión) y para nosotros es mucho mejor que vengan las agencias y que traigan una cuenta, pero que se ganen legalmente el porcentaje y honestamente un tipo de comisión. Por ejemplo, el millón de dólares que Goltv entregó a cuatro equipos por los derechos de televisión (2018), Barcelona no los recibió completos, pues se le entregó un porcentaje a una agencia (Productv, de Marcelo Ponce) relacionada con un directivo del club. ¿Por qué Barcelona tiene que entregar un porcentaje de dinero que es lo que más necesita?, entonces no estamos pensando en el club. Fueron $ 150.000 (15%), pueden decir algunos que es mucho o poco, pero esto suma.

¿Por qué surgió la controversia entre usted y Alfredo Cuentas?

Por temas como el que mencioné (el de agencias de publicidad). No me he quedado callado y en el directorio lo saben; ahí un código de ética no se respeta. Cuentas dice que hablé de su familia, pero jamás voy a hablar de eso, porque yo también la tengo y no voy a caer en esas bajezas.

El presidente José Cevallos dijo que si le decían lo mismo que usted a Cuentas, él reaccionaba como ‘hombre’. ¿Son violentas las reuniones del directorio?

Digamos que son un ‘monopolio’ de José Francisco, realmente nadie puede tener un criterio alterno a lo que él dice; muchas veces se molesta y si no es así, se ha parado y ha salido (de las sesiones) y luego ha vuelto. Le falta un autocontrol. No ha existido violencia, de hecho lo que ocurrió la otra vez (inconvenientes con Cuentas) fue a la salida. Las reuniones no se llevan de la mejor manera, no son profesionales y cuando se tocan ciertos temas son tensas.

Jorge Jiménez, exvocal, dijo que en Barcelona no hay democracia, ¿es cierto?

Estoy de acuerdo. Solo existe el criterio de los dos (Cevallos y Cuentas). Para dar un ejemplo: cuando se hacían las programaciones de los partidos, había un equipo de trabajo que se pasaba dos o tres horas planificando lo que se iba a hacer. Llegaba el señor Cuentas y cambiaba (lo programado) y se hacía todo a su criterio, y Cevallos nunca le decía nada.

A usted como vicepresidente administrativo, ¿se le informa de las gestiones que se hacen en el club?

A los directores que no estábamos de acuerdo con la estrategia del presidente y su visión, que no es necesariamente a favor del club, nos sacaron de todas las comisiones operativas. No tenemos injerencia en lo operativo y en otras cosas más, y por temas personales nos borraron del mapa en el directorio.

Entonces ¿quién manda en Barcelona?

Los dos: José Francisco Cevallos y Juan Alfredo Cuentas. Un equipo de millones de hinchas, que tiene ingresos de más de $ 20 millones al año; díganme, una empresa que a nivel administrativo funcione solo a través de dos personas, no se puede... Por eso son todos los problemas (de las dimisiones en el directorio).

¿Por qué más de media docena de personas se han ido del directorio?

El problema es que no se puede tener una diferencia de criterio y no se acepta. Solo Cevallos y Cuentas son los que deciden todo.

¿Cree que el presidente está mal asesorado?

Totalmente. No creo que tenga malas intenciones, pero está pésimamente asesorado.

¿Cómo es su relación con Cevallos?

Ya no hay. Cuando comenzamos en el directorio sentía que me escuchaba porque yo sí tengo experiencia en el club y sé mucho de administración y del área comercial, y creía que me escuchaba, pero al rato cambiaba (de parecer) y era por la mala influencia que tiene a su lado, que para mí es el señor Cuentas. Cevallos se deja llevar por él.

¿Qué opina de las diferencias entre Cevallos y el Tribunal Electoral de Barcelona al que calificó de ‘irrespetuoso’?

En este tema hubo de parte y parte. El Tribunal pudo haber hecho las cosas en otro tiempo, pero hay que responder a su petición del padrón electoral. Queremos que sean las mejores elecciones (en octubre) y la transparencia empieza ahí; si te piden algo, hay que entregarlo. Los temas de irrespeto que Cevallos dice fueron personales, mas no institucional. Tendría que resolverse (el inconveniente) como lo hacen las personas de bien y no ponerse como un niño chiquito. (D)

Las deudas en el club existen. A mí me han puesto en una esfera que es prohibido que me entreguen información. No volvería a compartir dirigencia con José Cevallos".

Julio Díaz, vicepresidente administrativo de Barcelona.