Zinedine Zidane: Estoy con muchas ganas de empezar algo nuevo en el Bernabéu

Madrid -

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este viernes en vísperas de su primer partido de Liga tras su vuelta al banquillo blanco, que está "excitado como el primer día" y con ganas de acabar lo mejor posible la temporada.

"Estoy excitado como el primer día, aunque no sea nuevo, será otra cosa", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la 28ª jornada de Liga contra el Celta.

"Hoy que tengo la oportunidad de volver nueve meses después, lo hago con muchas ganas de empezar algo nuevo en el Bernabéu", añadió el técnico merengue, que el lunes pasado fue nombrado para el cargo en sustitución de Santiago Solari.

Zidane, que inicia su segunda época al frente del equipo blanco, prefirió no entrar a las preguntas sobre eventuales fichajes o bajas de cara al verano.

"No pienso en esto, pensamos a terminar bien la temporada, no se tienen que meter en la cabeza quien se queda, todos tienen un contrato aquí, luego veremos que pasa el próximo año", dijo Zidane.

Preguntado por un posible interés por los jugadores del París Saint Germain Kylian Mbappé y Neymar, Zidane afirmó que "no voy a hablar. Sabemos de los dos jugadores que me estás diciendo, la calidad que tienen, los jugadores que son, pero lo que me interesa es el partido de mañana, nada más".

"No estoy aquí para poner cruces. Estoy aquí para terminar bien la temporada con todos juntos", afirmó el técnico 'merengue'

Y en este sentido, nueves meses después de su salida, Zidane afirmó que "lo que me he encontrado son las mismas ganas y la misma ambición, a pesar de las dificultades de esta temporada. Los jugadores tienen ganas de acabar bien la temporada".

El equipo blanco marcha en la tercera posición de la Liga a 12 puntos del líder, el Barcelona, lo que prácticamente hace imposible ganar el campeonato a falta de once jornadas.

"Lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de partidos que quedan. No te voy a hablar de ganar la Liga, no estoy en esta línea, lo que sí tenemos que hacer es creer hasta el final", dijo.

"Queremos ganar los 11 partidos y luego veremos lo que va a pasar", concluyó el técnico blanco. (D)