Guillermo Almada prefiere no hablar del tema económico en Barcelona

Aunque Barcelona ha caído en dos partidos consecutivos, su técnico, el uruguayo Guillermo Almada, prefirió no hablar sobre la posibilidad de inconvenientes en el tema económico con su plantel.

“No soy la persona idónea para dar esa respuesta (si hay demora en los pagos de sueldos del equipo). Sí hemos tenido problemas y todos lo saben. Lo más fácil para mí era salir corriendo y aceptar alguna de las propuestas que tuve, pero tengo un compromiso con la institución, con los jugadores, la gente y directivos”, manifestó el adiestrador.

“No lo vamos a decir nosotros porque no somos las personas encargadas de manifestar esas situaciones, el presidente (José Francisco Cevallos) siempre ha dado la cara en estas cosas. Háganle esta pregunta a él y la sabrá responder”, agregó Almada, ayer en rueda de prensa que brindó en el Monumental.

Almada estimó que no existen “excusas” por los resultados que ha tenido su plantel en las últimas fechas (derrotas ante Independiente 3-0 y Universidad Católica 1-2).

“Hemos vivido situaciones muy complicadas cuando llegamos al club y nunca las hemos utilizado de excusa, siempre asumimos la responsabilidad nosotros. Incluso cuando recién llegamos (en el 2015), hubo un paro de futbolistas del que no se enteraron y no llegamos a decir que perdimos porque no entrenamos”, manifestó el adiestrador charrúa.

Por otra parte, desde Santiago, la prensa araucana mencionó que Almada es candidato para dirigir a la Universidad de Chile.(D)

Nunca vamos a deslindarnos de cualquier problema que tengamos en la cancha a otra cosa. Hay un compromiso con la institución".

Guillermo Almada, DT de Barcelona